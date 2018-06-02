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Американские ученые рассказали, что мужчины и женщины выражают одну и ту же эмоцию по-разному. Эмоции являются важным сигналом, сообщающим информацию. Например, гнев может сигнализировать о том, что кто-то пересекает границу, о разочаровании, о несогласии и многом другом.

Психологи объяснили, почему женщины выражают гнев не так, как мужчины. Многие женщины верят, что им нужно играть роль миротворца, а не раскачивающего лодку. Они также верят в то, что во всем должна быть гармония, к игнорированию того, что в любом обществе всегда высока вероятность конфликта и это нужно принять как данность.

Высокая потребность женщин в аффилиации (стремление к созданию теплых дружественных отношений) часто порождает в них желание избегать конфликтных ситуаций, не ставить под угрозу отношения. Психологи Фонда Меннингера, объясняют эти особенности выражения гнева и другими, менее гуманными причинами.

Те, кто открыто выражает гнев, видятся женщинам непривлекательными. И они не хотят выглядеть так же. Женщины часто демонстрируют неявные способы выражения гнева, такие как пассивно-агрессивное поведение. Такое поведение кажется невинным на первый взгляд (удобно не понять что-то, забыть, опоздать, будто бы не услышать телефонный звонок), но за этим, оказывается, может скрываться ярость.

Женщины часто выражают свой гнев не прямо, а саркастически или молчанием. Они также используют дружественные невербальные знаки, например, улыбку, чтобы смягчить силу конфликта и гнева. Женщине удается казаться приветливой, когда она бурлит от гнева изнутри.