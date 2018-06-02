Суббота 02 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Мужчины и женщины выражают одну и ту же эмоцию по-разному

Мужчины и женщины выражают одну и ту же эмоцию по-разному

Суббота, 02 Июня 2018 13:48
Мужчины и женщины выражают одну и ту же эмоцию по-разному Фото из открытых источников

Американские ученые рассказали, что мужчины и женщины выражают одну и ту же эмоцию по-разному. Эмоции являются важным сигналом, сообщающим информацию. Например, гнев может сигнализировать о том, что кто-то пересекает границу, о разочаровании, о несогласии и многом другом.

 

Психологи объяснили, почему женщины выражают гнев не так, как мужчины. Многие женщины верят, что им нужно играть роль миротворца, а не раскачивающего лодку. Они также верят в то, что во всем должна быть гармония, к игнорированию того, что в любом обществе всегда высока вероятность конфликта и это нужно принять как данность.

 

Высокая потребность женщин в аффилиации (стремление к созданию теплых дружественных отношений) часто порождает в них желание избегать конфликтных ситуаций, не ставить под угрозу отношения. Психологи Фонда Меннингера, объясняют эти особенности выражения гнева и другими, менее гуманными причинами.

 

Те, кто открыто выражает гнев, видятся женщинам непривлекательными. И они не хотят выглядеть так же. Женщины часто демонстрируют неявные способы выражения гнева, такие как пассивно-агрессивное поведение. Такое поведение кажется невинным на первый взгляд (удобно не понять что-то, забыть, опоздать, будто бы не услышать телефонный звонок), но за этим, оказывается, может скрываться ярость.

 

Женщины часто выражают свой гнев не прямо, а саркастически или молчанием. Они также используют дружественные невербальные знаки, например, улыбку, чтобы смягчить силу конфликта и гнева. Женщине удается казаться приветливой, когда она бурлит от гнева изнутри.

Яндекс.Дзен

Филингер Татьяна Опубликовано в Наука   Теги Новости мужчины и женщины
Главное за сутки
Минздрав сообщил о состоянии детей, пострадавших при пожаре в Иркутске Минздрав сообщил о состоянии детей, пострадавших при пожаре в Иркутске Состояние детей, которые в пятницу получили ожоги в иркутском торгово-развлекательном центре "КомсоМОЛЛ", медики оценивают как стабильное, сообщает министерство здравоохранения региона. "Шесть человек госпитализированы в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы…
В Киеве рассказали о позоре главы МИД В Киеве рассказали о позоре главы МИД Министр иностранных дел Украины Павел Климкин оказался в невыгодной ситуации из-за спецоперации СБУ об «убийстве» российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Юрий…
Visa: Сбой в работе платежной системы в Европе практически устранен Visa: Сбой в работе платежной системы в Европе практически устранен Европейское подразделение компании Visa извинилось за сбои в обслуживании перед пользователями и сообщило, что проблемы, связанные с работой платежной системы, практически ликвидированы. Соответствующее заявление размещено в пятницу на официальном сайте…

Читайте также
Взрыв звезды Бетельгейзе высушит всю воду на Земле, уверены ученые Взрыв звезды Бетельгейзе высушит всю воду на Земле, уверены ученые Нашей планете, затерянной в бесконечных глубинах космоса, каждую секунду угрожают опасности, о существовании которых мы даже не подозреваем — заявляют астрономы, отмечая, что одной из таких угроз являются вспышки сверхновых…
Ученые начали создавать язык общения с пришельцами Ученые начали создавать язык общения с пришельцами Над созданием универсального языка, который позволил бы человечеству общаться с гипотетическими инопланетянами, задумались астрономы и лингвисты, объединившиеся в рамках соответствующей научной инициативы. Представители проекта SETI уверены, что универсальный язык является…
Какие функции тела человек не может контролировать? Какие функции тела человек не может контролировать? Некоторым людям кажется, что они могут в полной мере контролировать свой организм, то есть, управлять всеми его биологическими функциями, однако ученые говорят, что это не так. Вряд ли, например, вы…
Генетики нашли в ДНК мужчин следы древней «войны кланов»‍ Генетики нашли в ДНК мужчин следы древней «войны кланов»‍ Генетикам удалось разобраться в причинах довольно странного феномена, который заключается в резком снижении генетического разнообразия передаваемой по мужской линии Y-хромосомы, произошедшем, судя по ДНК современных мужчин, около пяти-семи тысяч лет…
Фото
Только посмотрите на это изумрудно-зеленое озеро Карецца! Только посмотрите на это изумрудно-зеленое озеро Карецца!

В верхнем Валь д'Эга, всего в 6 км от Нова Леванте, есть изумрудно-зеленое горное озеро Карецца. Из-...

Видео

 

Видео уничтожения техники ВСУ под Горловкой

Опрос

Отразилось ли повышение цен на бензин на вашем семейном бюджете?

 

Анекдот дня

Моя девушка сказала, что ей нужно время и расстояние... Она что, хочет вычислить скорость?

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.