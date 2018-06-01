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Эксперты: Рынок спутниковых услуг к 2024 году значительно вырастет

Пятница, 01 Июня 2018 14:51
Эксперты: Рынок спутниковых услуг к 2024 году значительно вырастет Фото из открытых источников

Эксперты аналитической компании Global Market Insights, проанализировавшие индустрию коммерческих космических запусков, заявляют, что рынок доставки орбитальных аппаратов будет демонстрировать устойчивый рост в ближайшие годы.

 

К 2024 году, по данным информационного ресурса actualnews.org, объем рынка услуг по доставке спутников в космос достигнет семи миллиардов долларов.

 

Увеличение объема рынка доставки космических аппаратов обусловлено, в основном, ростом информационной инфраструктуры. Сервисы, предполагающие передачу большого объема данных, телекоммутационное оборудование, системы глобального позиционирования (например — GPS) — все это нуждается в огромном количестве орбитальных спутников.

 

Системы позиционирования, по словам экспертов, будут генерировать особенно высокую потребность в новых космических аппаратах. Этому будет способствовать, например, рост числа автомобилей со встроенными GPS-трекерами, а также нефтегазовая индустрия, в которой все чаще используются спутниковые системы отслеживания (ими оснащают, например, танкеры, а также объекты морской нефтедобывающей инфраструктуры).

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Спутники
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