Эксперты: Рынок спутниковых услуг к 2024 году значительно вырастет

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Эксперты аналитической компании Global Market Insights, проанализировавшие индустрию коммерческих космических запусков, заявляют, что рынок доставки орбитальных аппаратов будет демонстрировать устойчивый рост в ближайшие годы.

К 2024 году, по данным информационного ресурса actualnews.org, объем рынка услуг по доставке спутников в космос достигнет семи миллиардов долларов.

Увеличение объема рынка доставки космических аппаратов обусловлено, в основном, ростом информационной инфраструктуры. Сервисы, предполагающие передачу большого объема данных, телекоммутационное оборудование, системы глобального позиционирования (например — GPS) — все это нуждается в огромном количестве орбитальных спутников.

Системы позиционирования, по словам экспертов, будут генерировать особенно высокую потребность в новых космических аппаратах. Этому будет способствовать, например, рост числа автомобилей со встроенными GPS-трекерами, а также нефтегазовая индустрия, в которой все чаще используются спутниковые системы отслеживания (ими оснащают, например, танкеры, а также объекты морской нефтедобывающей инфраструктуры).