Опарыши помогли российским ученым найти мощного убийцу бактерий

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Петербургские ученые повысили эффективность антибиотических препаратов при помощи изучения молекул, которые синтезируются опарышами. Материал, посвященный открытию, сделанному благодаря личинкам мясных мух, появился на страницах специализированного издания Infection and Drug Resistance.

По словам сотрудника Санкт-Петербургского государственного университета Сергея Черныша, речь идет о повышении эффективности антибиотиков при лечении так называемых биопленочных инфекций. Именно последние являются причиной большей части незаживающих ран и хронических язв.

"Восемьдесят процентов незаживающих ран и хронических язв возникают из-за биопленок, терапия которых является очень непростым делом. Биопленочные инфекции не поддаются лечению при помощи распространенных антибиотиков, поэтому проблема, на самом деле, очень серьезная", — говорит ученый.

Ученые под руководством Черныша смогли выделить природные "антибиотики" из опарышей и усилить с их помощью действие препаратов, которые относятся к "антибиотикам последней надежды". Опыт, как отмечается, получился весьма удачным, так что у человечества теперь есть некоторое преимущество в войне с супербактериями.