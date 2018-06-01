Ученые: Инфекции сводят пожилых людей с ума

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Инфекционные заболевания представляют собой особенную опасность для пожилых людей — говорят ученые, выяснившие, что инфекции могут в буквальном смысле сводить стариков с ума.

Феномен объясняется чрезвычайно сильным иммунным ответом, который может негативным образом сказываться на работе гиппокампа. Это, если что, часть головного мозга, отвечающая за усваивание и хранение информации.

"Память в любом случае работает хуже, когда человек стареет, но протекать возрастное ухудшение функции памяти может очень по-разному. Иногда бывает так, что пожилой человек, который еще вчера мыслил вполне ясно, переносит тяжелую инфекцию и его мозг начинает работать гораздо хуже. Помутнение может быть временным, но подобные кризисы в конце концов нередко приводят к тотальному слабоумию", — рассказывает ведущий автор исследования, сотрудник Университета Темпл Сьюзен Паттерсон.

Потеря ясности ума, наблюдаемая у переживших инфекционные поражения пожилых людей, отличается от последствий, например, болезни Альцгеймера. До недавнего времени, как отмечают ученые, эта патология была изучена совсем плохо. Но теперь, в результате экспериментального исследования на животных, все стало на свои места. Дело в том, что иммунный ответ пожилого организма на инфекцию ведет к критическому снижению нейротрофического фактора мозга, который необходим для нормальной работы памяти и сознания.