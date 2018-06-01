Пятница 01 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Ученые: Инфекции сводят пожилых людей с ума

Ученые: Инфекции сводят пожилых людей с ума

Пятница, 01 Июня 2018 10:34
Ученые: Инфекции сводят пожилых людей с ума Фото из открытых источников

Инфекционные заболевания представляют собой особенную опасность для пожилых людей — говорят ученые, выяснившие, что инфекции могут в буквальном смысле сводить стариков с ума.

 

Феномен объясняется чрезвычайно сильным иммунным ответом, который может негативным образом сказываться на работе гиппокампа. Это, если что, часть головного мозга, отвечающая за усваивание и хранение информации.

 

"Память в любом случае работает хуже, когда человек стареет, но протекать возрастное ухудшение функции памяти может очень по-разному. Иногда бывает так, что пожилой человек, который еще вчера мыслил вполне ясно, переносит тяжелую инфекцию и его мозг начинает работать гораздо хуже. Помутнение может быть временным, но подобные кризисы в конце концов нередко приводят к тотальному слабоумию", — рассказывает ведущий автор исследования, сотрудник Университета Темпл Сьюзен Паттерсон.

 

Потеря ясности ума, наблюдаемая у переживших инфекционные поражения пожилых людей, отличается от последствий, например, болезни Альцгеймера. До недавнего времени, как отмечают ученые, эта патология была изучена совсем плохо. Но теперь, в результате экспериментального исследования на животных, все стало на свои места. Дело в том, что иммунный ответ пожилого организма на инфекцию ведет к критическому снижению нейротрофического фактора мозга, который необходим для нормальной работы памяти и сознания.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости пожилые люди
Главное за сутки
Как минимум 1,5 млн российских паспортов оказались недействительными Как минимум 1,5 млн российских паспортов оказались недействительными МВД России впервые официально пояснило для “Ъ” причины масштабной проблемы с документами российских граждан: их паспорта могут ошибочно считаться недействительными в базе данных ЕИАС «Российский паспорт». Речь идет как минимум…
США объявили торговую войну Европе США объявили торговую войну Европе Президент США Дональд Трамп 1 июня введет тарифы на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики. Такое заявление сделал министр торговли США Уилбур Росс, сообщает Reuters. Тарифы…
Арестован подозреваемый в организации покушения на Бабченко‍ Арестован подозреваемый в организации покушения на Бабченко‍ В Киеве суд на два месяца арестовал подозреваемого в подготовке покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко. Суд постановил, что обвиняемый — директор украинской оружейной фирмы "Шмайсер" Борис Герман — не…

Читайте также
Ученые узнали, откуда у людей большой мозг Ученые узнали, откуда у людей большой мозг Исследователи, сконцентрировавшиеся на тайнах эволюции человека, озвучили причины, по которым современные люди обзавелись своим довольно внушительным по объему мыслительным органом. Главные факторы, которые способствовали увеличению головного мозга — это, по…
Ученые нашли способ раскрыть «тайну Лох-несского чудовища» Ученые нашли способ раскрыть «тайну Лох-несского чудовища» Легенды о Лох-несском чудовище существуют уже не первую тысячу лет, однако у мировой научной общественности все еще нет четкой версии, объясняющей феномен. В водах расположенного в Шотландии озера Лох-Несс действительно…
В Пентагоне задумались о создании сверхсветового двигателя В Пентагоне задумались о создании сверхсветового двигателя Темная энергия и другие измерения могут быть использованы для создания двигателя, который поможет преодолеть скорость света. Документ с таким выводом был опубликован Разведывательным управлением оборонного ведомства Соединенных Штатов Америки. Речь…
Взрыв звезды Бетельгейзе высушит всю воду на Земле, уверены ученые Взрыв звезды Бетельгейзе высушит всю воду на Земле, уверены ученые Нашей планете, затерянной в бесконечных глубинах космоса, каждую секунду угрожают опасности, о существовании которых мы даже не подозреваем — заявляют астрономы, отмечая, что одной из таких угроз являются вспышки сверхновых…
Фото
Только посмотрите на это изумрудно-зеленое озеро Карецца! Только посмотрите на это изумрудно-зеленое озеро Карецца!

В верхнем Валь д'Эга, всего в 6 км от Нова Леванте, есть изумрудно-зеленое горное озеро Карецца. Из-...

Видео

 

Видео уничтожения техники ВСУ под Горловкой

Опрос

Отразилось ли повышение цен на бензин на вашем семейном бюджете?

 

Анекдот дня

Международная следственная группа установила, что отпечатки пальцев с «Бука», сбившего «Боинг», принадлежат отравителю Скрипалей, царапавшему пробирки на Олимпиаде в Сочи.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.