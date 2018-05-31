Генетики нашли в ДНК мужчин следы древней «войны кланов»‍

Генетикам удалось разобраться в причинах довольно странного феномена, который заключается в резком снижении генетического разнообразия передаваемой по мужской линии Y-хромосомы, произошедшем, судя по ДНК современных мужчин, около пяти-семи тысяч лет назад.
Выяснилось, что причиной феномена могла быть война кланов, которая происходила сразу в нескольких популяциях предков современных людей. Предполагается, что триггером войны кланов было формирование общин, в которых родство устанавливалось по мужской линии.
"О том, что пять-семь тысяч лет назад резко снизилось разнообразие мужской Y-хромосомы, говорят сразу несколько исследований. Это довольно странно, если учесть, что митохондриальная ДНК, передаваемая по материнской линии, в тот период не менялась. Если подчитать соотношение мужчин к женщинам, то получится один к семнадцати, что, конечно же, просто невероятный дисбаланс", — рассказывают ученые.
Ранее было принято объяснять этот дисбаланс какими-то болезнями или экологической ситуацией, но все эти версии выглядели не очень состоятельно. Гораздо более правдоподобно выглядит теория о войне кланов, в которой мужчины убивали друг друга, порой оставляя без представителей сильного пола целые общины.
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