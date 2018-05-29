Ученые начали создавать язык общения с пришельцами

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Над созданием универсального языка, который позволил бы человечеству общаться с гипотетическими инопланетянами, задумались астрономы и лингвисты, объединившиеся в рамках соответствующей научной инициативы. Представители проекта SETI уверены, что универсальный язык является ключевым элементом успешной коммуникации с пришельцами.

Проект SETI, если что, осуществляет поиск внеземного разума уже более, чем полвека. Сколько-нибудь реальных результатов у проекта все еще нет, но энтузиасты не спешат отказываться от поисков.

Инопланетяне, как уверены специалисты, могут скрываться у человечества под самым носом, но мы не обращаем на них никакого внимания (как и они на нас) как раз из-за языковых проблем.

"Создание универсального языка является чрезвычайно важной задачей. Нам нужно разработать такое средство коммуникации, которое позволит находить общий язык вообще любым разумным формам жизни. Потому что сейчас совершенно непонятно, что делать, если с нами на контакт все-таки выйдут пришельцы. Как с ними общаться? Как сообщить им о наших добрых намерениях? Вопросов масса", — отмечают ученые, обещающие исправить ситуацию.