Хитрый маркетинг: Как последняя цифра цены влияет на решение приобрести товар

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Цены – не просто символы на бумаге. Каждая цена передает информацию. Но не только о том, сколько что-то стоит. Она передает и другую информацию, которую покупатели используют, чтобы делать выводы.

Цены могут восприниматься, как элемент качества товара. Многие покупатели считают, что дорогие товары имеют более высокое качество. Это логично. Но есть и незаметные нюансы влияния. Например, то, что цены имеют «шарм» и другое визуальное воздействие на покупателя, отмечается в статье ученого из Университета Райса.

Визуальное влияние символов отражается на проценте продаж. То есть он зависит от сочетания цифр цены. Относительно поверхностные и гибкие свойства цены позволяют взглянуть на нее покупателю иначе. Например, заканчивается она на 0, 5, 9 или является круглым числом, имеет неровные края (например, 3.23).

Цены, заканчивающиеся определенными цифрами, влияют на выводы покупателей. Влияние двоякое и более тонкое, чем может показаться на первый взгляд. Оно более сильное и продолжительное, чем буквальная экономическая информация, передаваемая ценой.

Окончание цены чуть ниже круглого числа обладает более сильным «шармом». Она воспринимается покупателем, как более низкая. Например, цена 9.99, 9.98 или 9.95 воспринимается как «девять и что-то близкое к тому», вместо «почти десять», что приводит к более благоприятному мнению о стоимости продукта, чем, если бы он стоил 10 (круглая цена).

Исследования показали, что 30-65% всех цен являются «чуть ниже ценами» (заканчиваются на девять). Но есть и другое влияние. Одни видят в этом хорошую сделку, другие – компромисс заботы продавца о себе и о покупателе, а третьи – низкое качество. Однако воздействие больше позитивное, именно поэтому цены, заканчивающиеся цифрой девять, используются так часто.