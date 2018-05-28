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Учёные: Музыка влияет на выбор пищи людей во время посещения кафе

Понедельник, 28 Мая 2018 10:59
Учёные: Музыка влияет на выбор пищи людей во время посещения кафе Фото из открытых источников

Музыка, которая звучит в заведениях общепита, влияет на пищевые предпочтения посетителей — установили ученые из США и Швеции. Речь, главным образом, идет не о самой по себе музыке, а о ее громкости.

 

Удивительно, но факт — громкое звуковое сопровождение заставляет посетителей кафе заказывать более вредную еду — например, красное мясо, какие-то сладости, а также другие высококалорийный продукты.

 

"Мы проводили исследование в одном из кафе Стокгольма. В разные дни недели здесь звучала музыка разной громкости — по средам, например, громкость музыкального сопровождения составляла пятьдесят пять децибел, а по пятницам — семьдесят. Плейлист, при этом, не менялся — он был составлен в основном из популярных композиций, а также из блюзовых и джазовых мелодий", — цитирует ученых издание Journal of the Academy of Marketing Science.

 

По итогам эксперимента исследователи отметили, что в "тихие" дни посетители кафе предпочитали менее вредные блюда — например, салаты и куриные сэндвичи. А вот в "громкие" дни росло количество поклонников еды повреднее — например, пирожных и сэндвичей с красным мясом. Вот такой вот интересный эксперимент.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости музыка
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