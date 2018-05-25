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Ученые назвали ошибки, которые делают даже умные люди

Пятница, 25 Мая 2018 22:52
Ученые назвали ошибки, которые делают даже умные люди Фото из открытых источников

Есть несколько ошибок, которые совершают даже умные люди. Их назвали американские ученые из Института Лазаря. Исправление этих общих ментальных ошибок помогает улучшить жизнь и стать умнее, считают ученые.

 

Одной из таких психологических ошибок является ответ «да». Как можно больше. Не всем, разумеется, а только тем, отношения с кем наиболее важны. Это один из лучших способов усилить близость и позитивные чувства.

 

Очень много людей, когда нужно что-то сделать для близких, вместо «да» часто хеджируют, говоря «может быть», «посмотрим», «я не уверен» или какой-то другой подобный ответ.

 

Когда близкий человек просит о чем-то, если у вас нет весомых причин сказать «нет», единственным разумным ответом является «да» и подобные ему. Речь не идет о том, чтобы всегда говорить «да», это тоже неправильно.

 

Второй распространенной ошибкой является как раз неумение сказать «нет», там, где это необходимо. В основном из-за чувства вины, страха, желания всем понравиться.

 

Пребывание в своей зоне комфорта не способствует тренировке «умственных мышц». И это является еще одной распространенной ошибкой, совершаемой многими.

 

Люди склонны поддерживать привычные модели поведения и привычки и идут по пути наименьшего сопротивления, потому что это легко и удобно, не подозревая о том, что «мозг теряет форму».

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Филингер Татьяна Опубликовано в Наука   Теги Новости ошибки
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