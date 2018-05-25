Ученые назвали ошибки, которые делают даже умные люди

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Есть несколько ошибок, которые совершают даже умные люди. Их назвали американские ученые из Института Лазаря. Исправление этих общих ментальных ошибок помогает улучшить жизнь и стать умнее, считают ученые.

Одной из таких психологических ошибок является ответ «да». Как можно больше. Не всем, разумеется, а только тем, отношения с кем наиболее важны. Это один из лучших способов усилить близость и позитивные чувства.

Очень много людей, когда нужно что-то сделать для близких, вместо «да» часто хеджируют, говоря «может быть», «посмотрим», «я не уверен» или какой-то другой подобный ответ.

Когда близкий человек просит о чем-то, если у вас нет весомых причин сказать «нет», единственным разумным ответом является «да» и подобные ему. Речь не идет о том, чтобы всегда говорить «да», это тоже неправильно.

Второй распространенной ошибкой является как раз неумение сказать «нет», там, где это необходимо. В основном из-за чувства вины, страха, желания всем понравиться.

Пребывание в своей зоне комфорта не способствует тренировке «умственных мышц». И это является еще одной распространенной ошибкой, совершаемой многими.

Люди склонны поддерживать привычные модели поведения и привычки и идут по пути наименьшего сопротивления, потому что это легко и удобно, не подозревая о том, что «мозг теряет форму».