В Пентагоне задумались о создании сверхсветового двигателя

Темная энергия и другие измерения могут быть использованы для создания двигателя, который поможет преодолеть скорость света. Документ с таким выводом был опубликован Разведывательным управлением оборонного ведомства Соединенных Штатов Америки.
Речь идет о перспективах разработки так называемого варп-двигателя — он, как уверены некоторые ученые, позволит создать космический корабль, который будет перемещаться быстрее, чем свет. С этим, впрочем, согласны далеко не все ученые — большая часть научного сообщества полагает, что подобные технологии лишены сколько-нибудь реальных перспектив.
Но в Пентагоне все-таки верят, что путешествовать быстрее света вполне реально — для этого, как отмечается, всего-то и нужно, что разгадать тайну ускоренного расширения Вселенной.
"Если взять за основу М-теорию, в рамках которой наше измерение не является единственным, то существование экзотических способов перемещения со сверхсветовой скоростью не выглядит фантастикой — это объективная реальность. Просто нам нужно немного подтянуть свой технологический уровень", — говорят ученые, сотрудничающие с Пентагоном.
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