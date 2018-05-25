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В Пентагоне задумались о создании сверхсветового двигателя

Пятница, 25 Мая 2018 13:55
В Пентагоне задумались о создании сверхсветового двигателя Фото из открытых источников

Темная энергия и другие измерения могут быть использованы для создания двигателя, который поможет преодолеть скорость света. Документ с таким выводом был опубликован Разведывательным управлением оборонного ведомства Соединенных Штатов Америки.

 

Речь идет о перспективах разработки так называемого варп-двигателя — он, как уверены некоторые ученые, позволит создать космический корабль, который будет перемещаться быстрее, чем свет. С этим, впрочем, согласны далеко не все ученые — большая часть научного сообщества полагает, что подобные технологии лишены сколько-нибудь реальных перспектив.

 

Но в Пентагоне все-таки верят, что путешествовать быстрее света вполне реально — для этого, как отмечается, всего-то и нужно, что разгадать тайну ускоренного расширения Вселенной.

 

"Если взять за основу М-теорию, в рамках которой наше измерение не является единственным, то существование экзотических способов перемещения со сверхсветовой скоростью не выглядит фантастикой — это объективная реальность. Просто нам нужно немного подтянуть свой технологический уровень", — говорят ученые, сотрудничающие с Пентагоном.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Скорость света
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