Пятница 25 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Ученые нашли способ раскрыть «тайну Лох-несского чудовища»

Ученые нашли способ раскрыть «тайну Лох-несского чудовища»

Пятница, 25 Мая 2018 11:46
Ученые нашли способ раскрыть «тайну Лох-несского чудовища» Фото из открытых источников

Легенды о Лох-несском чудовище существуют уже не первую тысячу лет, однако у мировой научной общественности все еще нет четкой версии, объясняющей феномен. В водах расположенного в Шотландии озера Лох-Несс действительно таится что-то очень и очень странное, но что конкретно — не знает никто.

 

Ученые из разных стран мира, объединившиеся в рамках нового проекта по изучению озера, намереваются наконец-то разгадать древнюю тайну — сообщает издание Scotsman.

 

"Мы планируем собрать несколько сотен проб воды из разных участков озера Лох-Несс. Пробы, при этом, будут представлять собой воду с разной глубины. Если в озере на самом деле живет какое-то таинственное существо, то мы обязательно найдем его следы в этих пробах. Потому что любые подводные жители оставляют в воде те или иные биологические следы — чешую, частицы кожи, мочу. Если Лох-несское чудовище существует, то мы получим его ДНК", — говорит глава будущей экспедиции, Нил Джемелл из университета Отаго.

 

Собрав пробы воды из озера, ученые собираются сравнить фрагменты ДНК, которые будут в них содержаться, с большой базой данных, в которой представлены геномы всех известных науке видов.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Лохнесское чудовище
Главное за сутки
СМИ: КНДР готова к переговорам с США в любое время СМИ: КНДР готова к переговорам с США в любое время Заместитель главы северокорейского МИДа Ким Ке Гван заявил, что в КНДР по-прежнему хотят наладить отношения с США и готовы провести встречу с американскими властями в любое время и в любом…
Франция признает стремление России к лидерству, заявил Макрон Франция признает стремление России к лидерству, заявил Макрон Глава российского государства Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон, находящийся в России с двухдневным официальным визитом, провели в четверг в Санкт-Петербурге переговоры, на которых обсудили двусторонние отношения, а также…
Олег Дерипаска покинул совет директоров "Русала" Олег Дерипаска покинул совет директоров "Русала" Основной владелец "Русала" Олег Дерипаска покинул совет директоров, говорится в сообщении компании. В заявлении говорится, что Дерипаска подал в отставку для защиты интересов акционеров в связи с санкциями США, сообщает…

Читайте также
Тюлени помогли измерить температуру воды в Антарктике Тюлени помогли измерить температуру воды в Антарктике Ученые из Швеции и Великобритании, закрепившие специальные датчики на тюленях, смогли получить ценные данные о температуре воды в Антарктике — пишет научное издание Geophysical Research Letters. "Мы получили параметры водных…
Создан гель, перемещающий предметы под водой Создан гель, перемещающий предметы под водой Напечатанный на 3D-принтере гель, по своим физическим свойствам напоминающий биологические материалы, может использоваться под водой — из него можно делать подводных роботов, подобных осьминогам. Такое заявление сделали изобретатели чудо-материала, сотрудники…
Астрономы обнаружили след существования еще одной крупной планеты Солнечной системы Астрономы обнаружили след существования еще одной крупной планеты Солнечной системы В Солнечной системе существует все еще неоткрытая крупная планета — заявляют астрономы из международного исследовательского проекта, итогом которого стало обнаружение признаков большой планеты, которая таится где-то за орбитой Нептуна. Следом,…
Психологи: Законы притяжения иногда действуют не так, как должны Психологи: Законы притяжения иногда действуют не так, как должны Что привлекает вас к потенциальному партнеру? Внешность? Качества характера? Поведение? Достижения? Психологи рассказали, что законы притяжения иногда действуют не так, как должны. Романтическое притяжение часто начинается c физического притяжения, направляя…
Фото
Вулкан Гекла или "Ворота в ад" Вулкан Гекла или "Ворота в ад"

Гекла - вулкан на южной территории Исландии, который находится примерно в 110 км. от столицы - Рейкь...

Видео

 

Залповый пуск баллистических ракет «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура

Опрос

Как вы планируете провести летний отпуск?

 

Анекдот дня

«Би-би-си»: Порошенко заплатил за встречу с Трампом 400 тысяч долларов.

Первый случай, когда проститутка заплатила клиенту.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.