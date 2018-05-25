Ученые нашли способ раскрыть «тайну Лох-несского чудовища»

Легенды о Лох-несском чудовище существуют уже не первую тысячу лет, однако у мировой научной общественности все еще нет четкой версии, объясняющей феномен. В водах расположенного в Шотландии озера Лох-Несс действительно таится что-то очень и очень странное, но что конкретно — не знает никто.
Ученые из разных стран мира, объединившиеся в рамках нового проекта по изучению озера, намереваются наконец-то разгадать древнюю тайну — сообщает издание Scotsman.
"Мы планируем собрать несколько сотен проб воды из разных участков озера Лох-Несс. Пробы, при этом, будут представлять собой воду с разной глубины. Если в озере на самом деле живет какое-то таинственное существо, то мы обязательно найдем его следы в этих пробах. Потому что любые подводные жители оставляют в воде те или иные биологические следы — чешую, частицы кожи, мочу. Если Лох-несское чудовище существует, то мы получим его ДНК", — говорит глава будущей экспедиции, Нил Джемелл из университета Отаго.
Собрав пробы воды из озера, ученые собираются сравнить фрагменты ДНК, которые будут в них содержаться, с большой базой данных, в которой представлены геномы всех известных науке видов.
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