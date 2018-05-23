Инвазивные водоросли могут стать причиной исчезновения некоторых видов рыб

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Инвазивные водоросли, распространяющиеся по океанским экосистемам и вытесняющие важные для рыб виды морской растительности, могут стать причиной масштабного вымирания — говорят ученые из Соединенных Штатов Америки, обратившие внимание на проблему.

Специалисты, как сообщает информационный портал actualnews.org, бьют тревогу — ситуация с распространением инвазивных водорослей становится все более угрожающей. Если наблюдаемая динамика не изменится, то из земных океанов исчезнет большое количество видов рыб. И произойдет это печальное событие уже в обозримом будущем.

"Подводные ландшафты меняются самым интенсивным образом, потому что морское дно покрывается относительно новыми высокоинвазивными видами водорослей — в отличие от, например, ламинарий, которые растут вверх и предоставляют рыбам не только корм, но и естественное убежище, инвазивные водоросли стелются по дну и имеют дерноподобную структуру", — говорит Дженнифер Дейкстра из Университета Нью-Хэмпшира.

Тревожные изменения, которые происходят на океанском дне непосредственно сейчас, могут непредсказуемо повлиять на морские экосистемы, которые, в свою очередь, тесно связаны с климатом нашей планеты.