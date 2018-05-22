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Аппарат Juno передал на Землю новые фотографии Юпитера

Вторник, 22 Мая 2018 14:22
Аппарат Juno передал на Землю новые фотографии Юпитера Фото из открытых источников

Межпланетный космический аппарат Juno, при помощи которого ученые из Национального аэрокосмического агентства Соединенных Штатов Америки исследуют Юпитер, передал на Землю новые фотографии самой большой планеты Солнечной системы.

 

Специалисты говорят, что фотографии, о которых идет речь, представляют собой довольно большую ценность для науки — зонд Juno сфотографировал газовый гигант в естественном цветовом диапазоне.

 

"На снимках, которые Juno передал по итогам своего последнего сближения с Юпитером, видно, в частности, Большое красное пятно — этот знаменитый объект является "визитной карточкой" Юпитера, так что мы надеемся, что новые фотографии в высоком разрешении помогут нам узнать что-то новое об этом гигантском вихре", — рассказывают представители NASA.

 

Ученые отмечают, что самые удачные снимки Юпитера были получены исследовательским зондом во время отдаления от планеты — этот факт будет учтен при следующих сближениях Juno с огромной планетой. На фото видно, что в атмосфере Юпитера есть не только Большое красное пятно, но и другие довольно крупные вихревые образования — все они, однако, меркнут в сравнении с действительно огромным Красным пятном.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Юпитер
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