Археологи нашли в Венгрии останки ребенка с зеленой рукой-мумией‍

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Мумифицированная рука, обнаруженная археологами при раскопках древнего кладбища на юге Венгрии, повергла ученых в шок — остальные части тела погребенного сотни лет назад ребенка полностью разложились, однако его рука странным образом позеленела и превратилась в "мумию".

История о загадочном феномене была опубликована в издании Archaeological and Anthropological Sciences. Согласно сведениям из публикации, удивительную находку сделали во время раскопок кладбища в деревне Nyárlőrinc. Здесь были обнаружены полтысячи могил, датируемые двенадцатым-шестнадцатым веками.

"В одном из гробов мы нашли что-то совсем уж странное — тело ребенка, одна из конечностей которого подверглась мумификации и позеленела. Появление зеленого цвета, при этом, объяснить довольно легко — это воздействие металла, который в том или ином виде часто хоронили вместе с усопшими. Конкретно в этом случае в руке у мертвого ребенка была медная монета", — рассказывают археологи.

Монета-монетой, но почему рука превратилась в "мумию" — непонятно. Ученые говорят, что вариант, при котором мумификация произошла из-за меди, проникшей в ткани и тем самым защитившей их от распада, выглядит слишком невероятно — речь, в конце концов, идет о довольно небольшой монете. В общем, в мире стало одной загадкой больше.