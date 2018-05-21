Создана превращающая растения в сырье для пластмассы бактерия

Уникальный микроорганизм, созданный учеными из Соединенных Штатов Америки, позволяет получать ценные химические вещества из растений — пишет информационный портал actualnews.org
Речь идет о генетически модифицированной бактерии, которая обладает удивительной особенностью — она может довольно эффективно разлагать лигнин. Это вещество входит в состав клеточных стенок растительных организмов — оно, в частности, укрепляет растения. Лигнин, как отмечают специалисты, таит в себе колоссальную энергию.
"Сырье, которое получается из растений после разложения лигнина, можно использовать для получения биотоплива. Плюс, бактерию можно задействовать для производства некоторых полимеров", — рассказывают сотрудники Sandia National Laboratories, создавшие генетически модифицированную бактерию на основе организма E coli.
Ученые говорят, что их разработка обладает некоторыми весьма впечатляющими перспективами — модифицированную бактерию можно использовать для производства пластмассы, нейлона и даже лекарственных препаратов. В общем, генетически модифицированный микроорганизм может осуществить переворот во многих сферах.
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