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Создана превращающая растения в сырье для пластмассы бактерия

Понедельник, 21 Мая 2018 13:00
Создана превращающая растения в сырье для пластмассы бактерия Фото из открытых источников

Уникальный микроорганизм, созданный учеными из Соединенных Штатов Америки, позволяет получать ценные химические вещества из растений — пишет информационный портал actualnews.org

 

Речь идет о генетически модифицированной бактерии, которая обладает удивительной особенностью — она может довольно эффективно разлагать лигнин. Это вещество входит в состав клеточных стенок растительных организмов — оно, в частности, укрепляет растения. Лигнин, как отмечают специалисты, таит в себе колоссальную энергию.

 

"Сырье, которое получается из растений после разложения лигнина, можно использовать для получения биотоплива. Плюс, бактерию можно задействовать для производства некоторых полимеров", — рассказывают сотрудники Sandia National Laboratories, создавшие генетически модифицированную бактерию на основе организма E coli.

 

Ученые говорят, что их разработка обладает некоторыми весьма впечатляющими перспективами — модифицированную бактерию можно использовать для производства пластмассы, нейлона и даже лекарственных препаратов. В общем, генетически модифицированный микроорганизм может осуществить переворот во многих сферах.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Бактерия
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