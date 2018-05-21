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Астрономы обнаружили след существования еще одной крупной планеты Солнечной системы

Понедельник, 21 Мая 2018 11:54
Астрономы обнаружили след существования еще одной крупной планеты Солнечной системы Фото из открытых источников

В Солнечной системе существует все еще неоткрытая крупная планета — заявляют астрономы из международного исследовательского проекта, итогом которого стало обнаружение признаков большой планеты, которая таится где-то за орбитой Нептуна.

 

Следом, указывающим на существование большой планеты за орбитой Нептуна, стал объект 2015 BP519, расположенный в пятидесяти пяти астрономических единицах от Солнца. Одна астрономическая единица — это, если что, расстояние между Солнцем и Землей.

 

"Мы наблюдали за объектом 2015 BP519 в течение тысячи ста десяти дней — как итог, нам удалось получить довольно детальные характеристики его орбиты. Наклон орбиты объекта составляет пятьдесят четыре градуса, а эксцентриситет орбиты равен 0.92. Минимальная удаленность небесного тела от Солнца — тридцать шесть астрономических единиц, максимальная — четыреста пятьдесят", — рассказывают ученые.

 

Орбиту небесного тела, о котором идет речь, можно объяснить только гравитационным влиянием крупной планеты, которая есть в Солнечной системе, но мы о ней все еще не знаем.

 

Предполагается, что гипотетическая планета вращается вокруг Солнца с периодом в полтора десятка тысяч лет и в целом напоминает Нептун. В общем, легенды о Нибиру, как видим, могут быть правдивыми.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Солнечная система
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