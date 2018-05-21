Астрономы обнаружили след существования еще одной крупной планеты Солнечной системы

В Солнечной системе существует все еще неоткрытая крупная планета — заявляют астрономы из международного исследовательского проекта, итогом которого стало обнаружение признаков большой планеты, которая таится где-то за орбитой Нептуна.
Следом, указывающим на существование большой планеты за орбитой Нептуна, стал объект 2015 BP519, расположенный в пятидесяти пяти астрономических единицах от Солнца. Одна астрономическая единица — это, если что, расстояние между Солнцем и Землей.
"Мы наблюдали за объектом 2015 BP519 в течение тысячи ста десяти дней — как итог, нам удалось получить довольно детальные характеристики его орбиты. Наклон орбиты объекта составляет пятьдесят четыре градуса, а эксцентриситет орбиты равен 0.92. Минимальная удаленность небесного тела от Солнца — тридцать шесть астрономических единиц, максимальная — четыреста пятьдесят", — рассказывают ученые.
Орбиту небесного тела, о котором идет речь, можно объяснить только гравитационным влиянием крупной планеты, которая есть в Солнечной системе, но мы о ней все еще не знаем.
Предполагается, что гипотетическая планета вращается вокруг Солнца с периодом в полтора десятка тысяч лет и в целом напоминает Нептун. В общем, легенды о Нибиру, как видим, могут быть правдивыми.
Множество пиков в горном формировании Вильканота в Перу имеют необыкновенные цвета, но один из них в...
Королевская свадьба 2018 года Принц Гарри и Меган Маркл
После того, как министром сельского хозяйства стал сын директора ФСБ, по-новому заиграли слова «сажать овощи».
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.