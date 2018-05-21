Технологию МРТ удешевят при помощи алмазов

Фото из открытых источников

Применив небольшие алмазы для модификации магнитно-резонансного томографа, ученые из Соединенных Штатов Америки смогли в значительной степени улучшить чувствительность аппарата. Который, тем самым, был избавлен от необходимости применения очень дорогих сверхпроводящих магнитов.

Как итог — алмазы могут сделать технологию МРТ гораздо более доступной. Изобретением, за которое отвечают сотрудники Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли, уже заинтересовались производители медицинского оборудования.

"Сейчас в магнитно-резонансных томографах применяют сверхпроводящие магниты, которые очень сильно удорожают аппараты. Но если использовать крохотные алмазы, повышающие контраст изображения, то можно обойтись и без дорогих магнитов", — говорят американские ученые.

Изображение, получаемое благодаря МРТ, может быть улучшено в сотни раз, если пропускать свет лазера, задействованного в МРТ, через структуру из миниатюрных алмазов, которые одновременно с этим подвергаются магнитному воздействию.

"Гиперполяризация, которую позволяют осуществлять алмазы — это невероятное по своему масштабу открытие, которое может полностью изменить рынок МРТ. В итоге мы получим дешевые и относительно небольшие аппараты, которые будут распространены повсеместно", — говорит Ашок Аджой, один из авторов изобретения.