Психологи: Законы притяжения иногда действуют не так, как должны

Фото из открытых источников

Что привлекает вас к потенциальному партнеру? Внешность? Качества характера? Поведение? Достижения? Психологи рассказали, что законы притяжения иногда действуют не так, как должны.

Романтическое притяжение часто начинается c физического притяжения, направляя нас к потенциальным партнерам, которые красивы, здоровы, соответствуют возрасту или способны к деторождению. Но это не всегда так, отмечается в статье психолога из Университета Восточного Коннектикута.

С красотой не все так однозначно. Логично, что красивые люди всем нравятся, но им нравятся немногие. Но оказывается, это не распространяется на поиск потенциальных партнеров. В этом случае мы корректируем наше восприятие физической привлекательности других людей, основываясь на нашем собственном уровне физической привлекательности.

Например, более привлекательные люди склонны воспринимать меньшее количество людей, как привлекательных, в то время как менее привлекательные, имеют более широкий круг потенциальных партнеров, кажущихся им привлекательными. Такая корректировка нашего восприятия физической привлекательности, по-видимому, полезна для повышения шансов на отношения.

Партнер, который обладает подобным уровнем физической привлекательности, повышает шансы на долгосрочные отношения. Более того, чем дольше мы знаем друг друга, тем менее важна физическая привлекательность и выше вероятность отношений.

Мы не обязательно ищем партнеров физически привлекательных для всех. То есть популярные красавцы и красавицы не нужны большинству людей. Нам нужен только тот, кого именно мы, а не большинство считаем красивым. Именно такие отношения отвечают всем требованиям, влияющим на их долгосрочность и успешность.