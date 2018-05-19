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Создан гель, перемещающий предметы под водой

Пятница, 18 Мая 2018 14:51
Создан гель, перемещающий предметы под водой Фото из открытых источников

Напечатанный на 3D-принтере гель, по своим физическим свойствам напоминающий биологические материалы, может использоваться под водой — из него можно делать подводных роботов, подобных осьминогам. Такое заявление сделали изобретатели чудо-материала, сотрудники расположенного в Соединенных Штатах Америки Ратгерского университета.

 

Мягкие роботы, похожие на морских животных — далеко не единственное применение геля. Ученые, как сообщает информационный ресурс actualnews.org, обещают революцию в медицине — мягкий гель позволяет делать искусственные органы (например — сердце или желудок), а также медицинскую технику для диагностики болезней.

 

"Зонды для диагностики, средства для поиска наркотиков в желудке, а также прочие подобные вещи — все это можно создавать из нашего мягкого материала, полученного с использованием 3D-печати. Технология используется самая передовая — мы подвергаем воздействию светового излучения особый чувствительный к свету раствор, из которого и получается гель", — рассказывают американские ученые.

 

Гидрогель, при этом, может менять свою форму при воздействии электричеством — именно на этом эффекте и будут основаны подводные роботы-осьминоги.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости материал
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