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Перед ЧМ-2018 к Земле прилетит астероид со стадион «Лужники»

Пятница, 18 Мая 2018 10:34
Перед ЧМ-2018 к Земле прилетит астероид со стадион «Лужники» Фото из открытых источников

Огромный и потенциально опасный астероид, который по словам ученых, стремительно приближается к нашей планете, пролетит мимо Земли за три дня до начала Чемпионата мира по футболу 2018. Именно поэтому специалисты и сравнили астероид со стадионом — пишет информационный ресурс ToDay News Ufa.

 

По данным которого, астероид, зарегистрированный в астрономических каталогах под индексом 2015 DP155, присутствует в списках потенциально опасных космических объектов — то есть, он может как благополучно разминуться с Землей, так и столкнуться с ней, спровоцировав тем самым катаклизм невероятного масштаба.

 

"Размеры астероида 2015 DP155 можно сравнить с размерами стадиона "Лужники". На этот раз астероид пройдет на значительном расстоянии от нашей планеты, но никто не знает, как он поведет себя в будущем. Следующее сближение произойдет в 2021 году, и к этому времени опасный объект может немного изменить свою орбиту, то есть, угроза столкновения может стать вполне реальной", — рассказывают астрономы.

 

Ученые говорят, что максимальное сближение Земли и 2015 DP155 (3.4 миллиона километров) произойдет одиннадцатого июня около девяти часов утра по Москве.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Астероид
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