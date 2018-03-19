Ученые нашли способ сохранить память человека даже после смерти

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Человеческая память может быть оцифрована — заявляют представители американского стартапа Netcome, который разрабатывает технологию "облачного бессмертия". Это хорошая новость, но есть и не очень хорошая — оцифровать память можно только заполнив сосуды головного мозга специальной бальзамирующей жидкостью. А это, если что, предполагает смерть клиента, согласившегося на оцифровку.

Какого еще клиента? Обыкновенного. Стартап Netcome создает свою уникальную технологию для того, чтобы предлагать ее в качестве коммерческой услуги. Потребителями которой будут, судя по всему, умирающие люди, желающие оставить свою память потомкам.

Все это звучит весьма и весьма фантастическим образом, но в компании Netcome говорят, что оцифровка мозга — это уже реальность. Мыслительный орган заполняется особой жидкостью, позволяющей сохранить структуру нейронов после смерти мозга, а затем мозг превращается в стекло. Это стекло и является таким себе носителем информации, с которого потом можно прочесть память.

Тут, правда, есть один нюанс — стартап Netcome пока что не может продемонстрировать, как выглядит воспроизведенная из остекленевшего мозга память. Соответствующая технология, как уточняется, будет создана только к 2024 году. Однако у Netcome, тем не менее, уже сейчас есть клиенты, желающие оцифровать свой мозг.