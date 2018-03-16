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Денисовцев было несколько: Генетики обнаружили новый «вид» древних людей

Пятница, 16 Марта 2018 13:49
Денисовцев было несколько: Генетики обнаружили новый «вид» древних людей Фото из открытых источников

В генетическом коде современных людей присутствуют следы не одного, а сразу двух видов так называемых денисовцев — то есть, денисовцы скрещивались с кроманьонцами несколько раз. Соответствующие выводы, сделанные генетиками из США, были опубликованы в издании Cell.

 

Авторы исследования, сотрудники расположенного в Сиэтле университета штата Вашингтон, говорят, что их открытие в значительной степени усложняют картину эволюции человека разумного.

 

"Мы уже знали, что наши предки поддерживали контакты с денисовцами — в некоторых популяциях особенно четко прослеживаются следы этого. Например, в ДНК папуасов содержится примерно пять процентов генетического кода, который принадлежал денисовцам. Но недавно выяснилось, что у азиатских народов есть еще один набор генов древних людей. Таких генетических последовательностей, при этом, нет у жителей Полинезии", — рассказывает один из ведущих авторов исследования, Шэрон Браунинг.

 

Денисовцы — древние люди, останки которых впервые обнаружились на Алтае, в Денисовой пещере. Об открытии "третьего" типа древних людей объявил в 2010 году известный ученый-палеогенетик Сванте Паабо.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Древние люди

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