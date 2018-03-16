Пятница 16 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Инопланетяне помогли открыть планету Росс 128 b, заявили эксперты

Инопланетяне помогли открыть планету Росс 128 b, заявили эксперты

Пятница, 16 Марта 2018 09:13
Инопланетяне помогли открыть планету Росс 128 b, заявили эксперты Фото из открытых источников

В мае прошлого года сотрудники обсерватории Аресибо зафиксировали довольно странный сигнал, источником которого оказалась звезда Росс 128 — расположенный в окрестностях Солнца красный карлик, в котором, как считалось, нет абсолютно ничего интересного.

 

"Красные карлики — звезды самого распространенного во Вселенной типа, поэтому Росс 128, представляя собой совершенно зауряднейшее светило, ничем не мог заинтересовать нас. Пока мы не наткнулись на сигнал, источником которого он был", — цитирует информационный ресурс ToDay News Ufa ученых.

 

Сигнал, о котором идет речь, был весьма и весьма таинственным. Астрономы говорят, что никогда не сталкивались ни с чем даже приблизительно похожим.

 

"Мы сконцентрировались на изучении этой странной звезды и в какой-то момент осознали, что у нее есть планета. Это открытие было внезапным, потому что ранее на наличие планеты ничего не указывало. Но она, тем не менее, есть. Да еще и потенциально обитаемая!", — добавляют исследователи.

 

Позже было решено, что источником странного сигнала была не звезда Росс 128, а земной искусственный спутник, который по какому-то удивительному стечению обстоятельств оказался в том же сектора неба. Но некоторые ученые полагают, что планету, которая вращается вокруг Росс 128, открыли именно благодаря сгенерированному обитателями далекого мира сигналу.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости планета

Главное за сутки
Путин призвал избирателей не уклоняться от участия в выборах Путин призвал избирателей не уклоняться от участия в выборах Владимир Путин призвал граждан России принять участие в выборах российского президента 18 марта, чтобы мнение каждого из них в определении пути дальнейшего развития было учтено. "За кого проголосовать, как реализовать…
Россиянка Анна Миленина завоевала золото на Паралимпиаде 2018 Россиянка Анна Миленина завоевала золото на Паралимпиаде 2018 Россиянка Анна Миленина завоевала золото Паралимпийских игр, одержав победу в биатлонной гонке на 12,5 км среди стоячих спортсменок в южнокорейском Пхёнчхане. Миленина пересекла финишную черту с результатом 38 минут и…
Рассекречены новые подробности отравления Скрипаля Рассекречены новые подробности отравления Скрипаля Вещество, которым в Великобритании был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, находилось в чемодане его дочери. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на источники в спецслужбах. По словам источников, веществом была…

Читайте также
Ученые объяснили принцип «лучше синица в руке, чем журавль в небе» Ученые объяснили принцип «лучше синица в руке, чем журавль в небе» Люди ориентированы на избегание потерь больше, чем на потенциальную прибыль. Потери привлекают больше внимания, чем потенциальные доходы. То есть принцип «лучше синица в руке, чем журавль в небе» по-прежнему работает.…
Ученые: Татуировки остаются на коже благодаря иммунитету‍ Ученые: Татуировки остаются на коже благодаря иммунитету‍ Мало кто знает, но татуировки не исчезают со временем исключительно благодаря иммунной системе, которая при помощи своих клеток под названием макрофаги впитывает частицы краски и сохраняет их. О существовании татуировок…
Астрономы ежедневно регистрируют до 10 тысяч сигналов от пришельцев Астрономы ежедневно регистрируют до 10 тысяч сигналов от пришельцев Современный уровень науки пока что не позволяет ответить на вопрос: "Одни ли мы во Вселенной?", который тревожит не только специалистов, но и простых обывателей. Ученые, тем временем, постоянно фиксирует множество…
Ученые нашли потенциально обитаемую планету неподалеку от Солнца‍ Ученые нашли потенциально обитаемую планету неподалеку от Солнца‍ Орбитальный телескоп "Кеплер" помог астрономам найти сразу пятнадцать экзопланет, расположенных в окрестностях нашей звездной системы. Одна из новых для науки планет находится внутри так называемой "зоны жизни", то есть на…
Фото
Красоты зимы: В объятиях инея Красоты зимы: В объятиях инея

Мы подобрали фотографии, на которых переданы те редкие моменты, когда осень приходит на встречу с ра...

Видео

 

Собчак Плачет у Соловьева на Дебатах

Опрос

Как вы относитесь к созданию реестра коррупционеров в РФ?

 

Анекдот дня

Борьба с коррупцией — это борьба ветвей власти с деревом.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам
Для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ или ОГЭ на сегодняшний день бесплатного образования недостаточно, ведь знания, которые учащиеся получают в обычной школе, зачастую отрывочны и плохо структурированы. Именно поэтому родители старшеклассников тратят немалые средства на дополнительные занятия для своих детей. Исходя из данных, собранных экспертами,…
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
BenQ XL2411Z Всего предложений:(13)
BenQ XL2411Z от21403руб.
Цена от Орион Ресурс
ASUS VB199TL Все предложения (20)
ASUS VB199TL от11603руб.
Цена от Орион Ресурс
Philips 243V5LSB Все предложения (34)
Philips 243V5LSB от8230руб.
Цена от Cenam.net
Мониторы
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.