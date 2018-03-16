Инопланетяне помогли открыть планету Росс 128 b, заявили эксперты

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В мае прошлого года сотрудники обсерватории Аресибо зафиксировали довольно странный сигнал, источником которого оказалась звезда Росс 128 — расположенный в окрестностях Солнца красный карлик, в котором, как считалось, нет абсолютно ничего интересного.

"Красные карлики — звезды самого распространенного во Вселенной типа, поэтому Росс 128, представляя собой совершенно зауряднейшее светило, ничем не мог заинтересовать нас. Пока мы не наткнулись на сигнал, источником которого он был", — цитирует информационный ресурс ToDay News Ufa ученых.

Сигнал, о котором идет речь, был весьма и весьма таинственным. Астрономы говорят, что никогда не сталкивались ни с чем даже приблизительно похожим.

"Мы сконцентрировались на изучении этой странной звезды и в какой-то момент осознали, что у нее есть планета. Это открытие было внезапным, потому что ранее на наличие планеты ничего не указывало. Но она, тем не менее, есть. Да еще и потенциально обитаемая!", — добавляют исследователи.

Позже было решено, что источником странного сигнала была не звезда Росс 128, а земной искусственный спутник, который по какому-то удивительному стечению обстоятельств оказался в том же сектора неба. Но некоторые ученые полагают, что планету, которая вращается вокруг Росс 128, открыли именно благодаря сгенерированному обитателями далекого мира сигналу.