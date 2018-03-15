Как перестать беспокоиться о том, что о вас подумают люди

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Беспокоиться о том, что другие думают о вас – не обязательно плохо, если это происходит в меру. Это может сделать нас более внимательными к тому, что думают другие люди. Но когда на это тратится много времени, эта тревога мешает делать что-то, потому что возникает боязнь относительно того, как это будет выглядеть.

По данным исследования международной группы ученых, эти страхи ничем не обоснованы. Мы предполагаем, что другие люди тратят гораздо больше времени на мысли о нас, чем это есть на самом деле. Казалось бы, это понимание должно убедить перестать беспокоиться о том, что другие думают о нас. Но в действительности, это бывает трудно преодолеть.

Зачем нам беспокоиться о том, что другие люди думают о нас? Люди социальны по природе и то, как нас видят другие, является частью этого. Социальные взаимодействия являются одной из шести основных потребностей человека. Однако иногда это приобретает патологическую форму и может привести к возникновению тревоги.

Это, в свою очередь, влияет на психологическое здоровье, порой не только собственное, но и окружающих. К счастью, есть способ преодолеть это. Когда мы молоды, мы часто должны соответствовать определенным нормам, от которых зависит симпатия и принятие.

Это провоцирует возникновение чувства, что вы должны соответствовать определенному образу, чтобы быть любимым. Постоянная гонка в стремлении соответствовать, приводит к стрессу. Эти убеждения нужно заменить на более позитивные альтернативы, что станет переломным моментом в преодолении тревоги.

Что именно думают о нас другие, нам кажется исходя из того, какой у нас внутренний критик. Вы не можете контролировать то, что думают другие, независимо от того, насколько хороши вы или ваши намерения по отношению к ним. Данное исследование показало, что существует сильная связь между тем, как люди видят себя и как они видят других людей, особенно когда дело доходит до принятия.

Вместо размышлений о том, как вас воспринимают, попробуйте взглянуть на это по-другому, и принять тот факт, что отсутствие контроля дает гораздо больше свободы, чтобы сосредоточить свое внимание в другом месте. Это также помогает освободиться от мысли, что если следовать определенным идеям, то вы автоматически понравитесь окружающим.