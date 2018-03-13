Ученые: Супервулканы неспособны уничтожить человечество

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Все еще побаиваетесь спящих супервулканов, которые проснувшись в один не очень прекрасный день, уничтожат все человечество? А вот и не стоит — говорят исследователи из США, доказавшие, что супервулканы неспособны погубить всех живущих на планете людей.

Когда семьдесят четыре тысячи лет назад на территории современной Индонезии активизировался супервулкан Тоба, то живших в Южной Африке людей эта катастрофа практически никак не коснулась — заявляют сотрудники Университета штата Аризона.

"Извержение супервулкана — это, безусловно, не шутки. В атмосферу планеты выбрасываются столь колоссальные объемы пыли и пепла, что количество солнечного света, поступающего на поверхность Земли, уменьшается как минимум на двадцать пять процентов. А как максимум — на все девяносто. Понятно, что некоторые экосистемы не могут пережить такое бедствие и погибают. Некоторые, но не все", — рассказывает Кертис Марин, автор соответствующего исследования.

В общем, если завтра проснется какой-нибудь Йеллоустоун, то человечество переживет эту катастрофу. Да, погибнут миллионы, если не миллиарды людей, однако другие миллиарды выживут и адаптируются.