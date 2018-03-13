Найден источник таинственного излучения в центре Млечного Пути

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Интенсивное гамма-излучение, генерируемое центром Млечного Пути — это не порождение темной материи, как предполагалось ранее. Ученые считают, что таинственные гамма-лучи испускаются скоплением нейтронных звезд, которое обосновалось в центре нашей галактики.

"Гамма-излучение — это поток высокоэнергетических фотонов, которые генерируются, например, в результате взрывов сверхновых. Кроме того, гамма-лучи могут создаваться черными дырами и нейтронными звездами. Последние, кстати говоря, все еще представляют собой довольно малоизученные объекты", — заявляют астрономы.

Эксперты добавляют, что аномально интенсивные гамма-лучи, которые, как было замечено уже давно, распространяются из центра Млечного Пути, долгое время оставались необъясненными.

"Мы учли все возможные источники излучения, но расчеты все равно не соответствовали реальности, в которой наблюдается избыток таинственного гамма-излучения. Поэтому-то мы и подумали, что все дело в темной материи", — добавляют ученые.

Темная материя — это, если что, гипотетическая субстанция, при помощи которой физики объясняют наблюдаемые во Вселенной нестыковки, так что неудивительно, что ее приплели к аномальным гамма-лучам.

В конце концов, однако, выяснилось, что гамма-излучение связано с нейтронными звездами — понять это ученым помогло гидродинамическое моделирование распределения газа.