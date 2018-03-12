Астрономы ежедневно регистрируют до 10 тысяч сигналов от пришельцев

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Современный уровень науки пока что не позволяет ответить на вопрос: "Одни ли мы во Вселенной?", который тревожит не только специалистов, но и простых обывателей. Ученые, тем временем, постоянно фиксирует множество довольно необычных сигналов из космоса, так что ответ на этот вопрос уже где-то рядом.

По данным сайта ToDay News Ufa, каждый год астрономы фиксируют около десяти тысяч сигналов из космоса, которые с отличной от нуля вероятностью могут быть сигналами от далеких, но разумных цивилизаций.

Взять хотя бы так называемые быстрые радиовсплески, известные под аббревиатурой FRB. Их истинная природа все еще под вопросом, однако некоторые эксперты уверены, что это и есть сигналы от тех самых инопланетян, контакта с которыми мы так долго ищем.

Быстрые радиовсплески, как необходимо отметить, не слишком-то похожи на осмысленные сигналы, так что с высокой долей вероятности они представляют собой излучение каких-нибудь особо экзотических нейтронных звезд. Вот только есть одно "но" — в тех районах космического пространства, из которых поступают эти сигналы, нет никаких необычных объектов вроде черных дыр или квазаров. В общем — речь идет о загадке, ответить на которую еще только предстоит науке будущего.