Понедельник 12 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Астрономы ежедневно регистрируют до 10 тысяч сигналов от пришельцев

Астрономы ежедневно регистрируют до 10 тысяч сигналов от пришельцев

Понедельник, 12 Марта 2018 15:13
Астрономы ежедневно регистрируют до 10 тысяч сигналов от пришельцев Фото из открытых источников

Современный уровень науки пока что не позволяет ответить на вопрос: "Одни ли мы во Вселенной?", который тревожит не только специалистов, но и простых обывателей. Ученые, тем временем, постоянно фиксирует множество довольно необычных сигналов из космоса, так что ответ на этот вопрос уже где-то рядом.

 

По данным сайта ToDay News Ufa, каждый год астрономы фиксируют около десяти тысяч сигналов из космоса, которые с отличной от нуля вероятностью могут быть сигналами от далеких, но разумных цивилизаций.

 

Взять хотя бы так называемые быстрые радиовсплески, известные под аббревиатурой FRB. Их истинная природа все еще под вопросом, однако некоторые эксперты уверены, что это и есть сигналы от тех самых инопланетян, контакта с которыми мы так долго ищем.

 

Быстрые радиовсплески, как необходимо отметить, не слишком-то похожи на осмысленные сигналы, так что с высокой долей вероятности они представляют собой излучение каких-нибудь особо экзотических нейтронных звезд. Вот только есть одно "но" — в тех районах космического пространства, из которых поступают эти сигналы, нет никаких необычных объектов вроде черных дыр или квазаров. В общем — речь идет о загадке, ответить на которую еще только предстоит науке будущего.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Сигналы из космоса

Главное за сутки
Олег Табаков умер в возрасте 82 лет Олег Табаков умер в возрасте 82 лет Народный артист СССР Олег Табаков скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщили в пресс-службе его театра. Актер умер в окружении семьи в госпитале, сообщает Лента.ру. Табаков несколько месяцев находился…
Россиянка Екатерина Румянцева стала чемпионкой Паралимпиады в лыжной гонке Россиянка Екатерина Румянцева стала чемпионкой Паралимпиады в лыжной гонке Лыжница Екатерина Румянцева завоевала золотую медаль в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем в классе "стоя" на Паралимпийских играх 2018 года. Россиянка преодолела дистанцию за 49 минут…
Юлия Самойлова: В России определились с участником на «Евровидение-2018» Юлия Самойлова: В России определились с участником на «Евровидение-2018» На междунароном песенном конкурсе «Евровидение-2018» Россию будет представлять Юлия Самойлова, сообщает «Воскресное время» на Первом канале. «Задумка — фантастическая, это что-то неземное, волшебное, — рассказала певица о готовящемся номере I…

Читайте также
Ученые рассказали, где находится планета-убийца Нибиру‍ Ученые рассказали, где находится планета-убийца Нибиру‍ Астрономы все еще не обнаружили гипотетическую планету Нибиру, которая, согласно расчетам, существует где-то на задворках Солнечной системы, поэтому быть уверенным в незримом присутствии десятой планеты где-то неподалеку на все сто…
Ученые предположили, что в обозримом будущем на Земле выкипит вся вода Ученые предположили, что в обозримом будущем на Земле выкипит вся вода Купаясь в воде, отдельные представители человечества даже и не задумываются, до какой степени ценным ресурсом она является. Углеводороды, золото и большая часть полезных ископаемых — не такие ценные, как вода,…
Ученые выяснили, что происходит в мозге во время беспамятства Ученые выяснили, что происходит в мозге во время беспамятства Ряд исследований Мичиганского Университета немного прибавил к имеющимся знаниям о том, что происходит с мозгом, когда мы погружаемся в бессознательное состояние. Деятельность мозга не останавливается под наркозом (хотя это может…
Ученые объяснили принцип «лучше синица в руке, чем журавль в небе» Ученые объяснили принцип «лучше синица в руке, чем журавль в небе» Люди ориентированы на избегание потерь больше, чем на потенциальную прибыль. Потери привлекают больше внимания, чем потенциальные доходы. То есть принцип «лучше синица в руке, чем журавль в небе» по-прежнему работает.…
Фото
Чарующая Жакаранда или фиалковое дерево Чарующая Жакаранда или фиалковое дерево

Жакаранда - род цветущих деревьев из семейства бигнониевых, включающий в себя 50 видов растений. Сво...

Видео

 

Путин. Документальный фильм Андрея Кондрашова. Часть 1

Опрос

Как вы относитесь к созданию реестра коррупционеров в РФ?

 

Анекдот дня

Серена Уильямс заявила, что ненавидит играть против своей сестры, поскольку её оксикодон (имеется справка WADA) и гидроморфон (имеется справка WADA) не всегда могут перебороть триамцинолон (имеется справка WADA) и формотерол (имеется справка WADA) Винус Уильямс.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам
Для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ или ОГЭ на сегодняшний день бесплатного образования недостаточно, ведь знания, которые учащиеся получают в обычной школе, зачастую отрывочны и плохо структурированы. Именно поэтому родители старшеклассников тратят немалые средства на дополнительные занятия для своих детей. Исходя из данных, собранных экспертами,…
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.