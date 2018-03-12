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Российские физики узнали, как построить гигабитный квантовый интернет

Понедельник, 12 Марта 2018 14:22
Российские физики узнали, как построить гигабитный квантовый интернет Фото из открытых источников

Практически идеальным материалом для создания сверхбыстрых квантовых сетей оказался карбид кремния — выяснили физики из Российской Федерации, опубликовавшие соответствующую статью в издании "npj Quantum Information".

 

Карбид кремния — это, если что, вещество, из которого производят фальшивые алмазы или, например, наждачную бумагу. Однако его потенциал, как выяснилось, является гораздо более впечатляющим.

 

"Мы обратили внимание на это вещество по чистой случайности, поэтому были в немалой степени удивлены, когда оказалось, что карбид кремния может генерировать одиночные фотоны", — говорит Московского физико-технического института в Долгопрудном Дмитрий Федянин.

 

Стабильные источники одиночных фотонов очень ценятся в контексте применения в квантовых технологиях, поэтому открытие российских физиков сразу же заинтересовало их западных коллег. Предполагается, что новый источник частиц света найдет применение, например, в сверхбыстром квантовом интернете будущего.

 

"Квантовые сети будущего будут использоваться для передачи информации с фантастической по сегодняшним меркам скоростью — речь идет о нескольких гигабитах в секунду", — отмечают ученые.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости квантовые технологии

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