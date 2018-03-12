Ученые нашли потенциально обитаемую планету неподалеку от Солнца‍

Фото из открытых источников

Орбитальный телескоп "Кеплер" помог астрономам найти сразу пятнадцать экзопланет, расположенных в окрестностях нашей звездной системы. Одна из новых для науки планет находится внутри так называемой "зоны жизни", то есть на ее поверхности существует жидкая вода.

Кроме воды, у потенциально обитаемой планеты есть и атмосфера. И не просто атмосфера, а весьма напоминающая земную атмосфера. Материал, посвященный экзопланетам, появился на страницах издания Astronomical Journal.

"Расчеты говорят нам, что у этой планеты такая же воздушная оболочка, как у Земли. Более того, у нее даже структура недр очень похожа на структуру недр нашей планеты. Есть, правда, один нюанс — планета, о которой идет речь, вращается вокруг звезды класса красный карлик. Этот факт может быть причиной множества особенностей, далеко не все из которых сочетаются с привычной нам органической жизнью", — говорит сотрудник Технологического института Токио Теруюки Хирано.

Пока что неизвестно, действительно ли ученым удалось обнаружить планету, на которой существует жизнь, или это только предположение. Проверить слова ученых можно будет уже совсем скоро, когда на орбите Земли появится телескоп TESS, представляющий собой "наследника" телескопа "Кеплер".