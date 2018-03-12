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Ученые: Татуировки остаются на коже благодаря иммунитету‍

Понедельник, 12 Марта 2018 09:17
Ученые: Татуировки остаются на коже благодаря иммунитету‍ Фото из открытых источников

Мало кто знает, но татуировки не исчезают со временем исключительно благодаря иммунной системе, которая при помощи своих клеток под названием макрофаги впитывает частицы краски и сохраняет их. О существовании татуировок на микробиологическом уровне рассказали западные эксперты.

 

"Если бы не специфические особенности нашей иммунной системы, то татуировки тускнели бы со временем гораздо более интенсивно. Речь идет о функции макрофагов — эти клетки не только защищают кожный покров от инфекционных атак, но и сохраняют в себе вещество, из которого состоит рисунок тату", — отмечают ученые.

 

Макрофаги, как выяснилось, могут впитывать частицы краски и таким образом становится основой татуировок. Интересно, что после смерти отдельных макрофагов (эти клетки, как и остальные, живут гораздо меньше, чем человек в целом), высвободившиеся частицы краски поглощаются другими макрофагами и, соответственно, продолжают составлять рисунок.

 

Татуировки, как показывают археологические исследования, были распространены еще во времена Древнего Египта — на это указывают покрытые рисунками древнеегипетские мумии. Ученые полагают, что люди делали тату еще до зарождения привычной нам цивилизации.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Татуировки

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