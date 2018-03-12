Ученые: Татуировки остаются на коже благодаря иммунитету‍

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Мало кто знает, но татуировки не исчезают со временем исключительно благодаря иммунной системе, которая при помощи своих клеток под названием макрофаги впитывает частицы краски и сохраняет их. О существовании татуировок на микробиологическом уровне рассказали западные эксперты.

"Если бы не специфические особенности нашей иммунной системы, то татуировки тускнели бы со временем гораздо более интенсивно. Речь идет о функции макрофагов — эти клетки не только защищают кожный покров от инфекционных атак, но и сохраняют в себе вещество, из которого состоит рисунок тату", — отмечают ученые.

Макрофаги, как выяснилось, могут впитывать частицы краски и таким образом становится основой татуировок. Интересно, что после смерти отдельных макрофагов (эти клетки, как и остальные, живут гораздо меньше, чем человек в целом), высвободившиеся частицы краски поглощаются другими макрофагами и, соответственно, продолжают составлять рисунок.

Татуировки, как показывают археологические исследования, были распространены еще во времена Древнего Египта — на это указывают покрытые рисунками древнеегипетские мумии. Ученые полагают, что люди делали тату еще до зарождения привычной нам цивилизации.