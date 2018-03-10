Ученые объяснили принцип «лучше синица в руке, чем журавль в небе»

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Люди ориентированы на избегание потерь больше, чем на потенциальную прибыль. Потери привлекают больше внимания, чем потенциальные доходы. То есть принцип «лучше синица в руке, чем журавль в небе» по-прежнему работает.

Люди не хотят терять то, чем они владеют, неудивительно, что периодически какая-то ситуация вызывает чувство беспокойства из-за угрозы потери. Почему это происходит? Ответ на этот вопрос дается в статье ученого из Университета штата Иллинойс в Спрингфилде.

Все комплексные негативные эмоции, в составе которых лежит страх и тревога, имеют более сильное воздействие, чем позитивные. Например, критика, вызывающая негативные эмоции, имеет более сильное влияние, чем одобрение, а вина переживается острее, чем похвала.

Люди больше расстроены из-за потери десяти долларов, чем счастливы, найдя столько же. Грубо говоря, потеря отзывается двойной болью, чем позитив от выгоды. Именно поэтому в супружеских взаимодействиях к одному критическому замечанию приравниваются не менее пяти позитивных комментариев.

То же самое наблюдается в потребительском поведении. Покупатели более чувствительны к росту цен, чем к снижению. Когда людям было предложено либо создать пиццу, добавив ингредиенты, либо взять готовую пиццу, и убрать кое-какие ингредиенты, они выбирали первое.

Принцип неприятия потери также относится к эмоциональной боли. Переход на меньшие траты – это психологически больно. Даже если вы богаты. Это работает также, и даже больше. Но право собственности не ограничивается материальными вещами, это также относится и к идеям. После того, как люди становятся приверженцами какой-либо идеи, убеждений, политических взглядов, они склонны ценить это больше, чем оно того стоит.

Даже наши взгляды на ценность друзей меняются в зависимости от того, сколько времени мы проводим вместе. Чем оно больше, тем сложнее будет их отпустить, независимо от того, насколько нам хорошо вместе. В двух словах, неприятие потерь является важным аспектом повседневной жизни. Люди имеют тенденцию придерживаться того, что они имеют, даже если есть веская причина, чтобы изменить это.

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