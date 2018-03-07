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Ученые рассказали, где находится планета-убийца Нибиру‍

Среда, 07 Марта 2018 09:15
Ученые рассказали, где находится планета-убийца Нибиру‍ Фото из открытых источников

Астрономы все еще не обнаружили гипотетическую планету Нибиру, которая, согласно расчетам, существует где-то на задворках Солнечной системы, поэтому быть уверенным в незримом присутствии десятой планеты где-то неподалеку на все сто процентов — нельзя, отмечают ученые.

 

Нибиру, тем не менее, продолжает будоражить научные (и не очень) умы, даже будучи фантастическим небесным телом, весьма, к тому же, отдаленным от Солнца. Еще бы — ведь таинственной планете посвящено огромное количество легенд и мистификаций.

 

Считается, например, что в те нечастые (к счастью) периоды, когда Нибиру все-таки приближается к остальным планетам, те самые остальные планеты буквально "разбегаются" в ужасе, меняя свои орбиты под воздействием гравитационного поля "пришельца". Кроме планет, с насиженных орбит сходят астероиды, которые устремляются в центральные районы Солнечной системы и становятся причинами, соответственно, масштабных астероидных бомбардировок.

 

Вот такие вот невеселые перспективы. Но не стоит впадать в панику — ученые, на которых ссылается информационный ресурс ToDay News Ufa, уверены, что в ближайшие десять-пятнадцать тысяч лет Нибиру приближаться не будет.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Нибиру

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