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Ученые предположили, что в обозримом будущем на Земле выкипит вся вода

Вторник, 06 Марта 2018 09:13
Ученые предположили, что в обозримом будущем на Земле выкипит вся вода Фото из открытых источников

Купаясь в воде, отдельные представители человечества даже и не задумываются, до какой степени ценным ресурсом она является. Углеводороды, золото и большая часть полезных ископаемых — не такие ценные, как вода, потому что если они исчезнут, то человечество как-то переживет это, а если исчезнет вода, то люди вымрут уже спустя считанные дни.

 

С чего бы это вдруг воде исчезать? По данным информационного ресурса ToDay News Ufa, такой сценарий апокалипсиса всерьез рассматривается некоторыми учеными, уверенными в возможности испарения всей планетарной воды.

 

"Через несколько миллиардов лет, когда наше Солнце приблизится к конечной точке звездной эволюции и, соответственно, увеличится в объемах и превратится в гигантский плазменный шар, вся вода, которая есть на Земле, закипит и испарится. Люди к тому моменту будут, правда, уже давно мертвы, так что понаблюдать за этим эффектным зрелищем не получится", — рассказывают специалисты.

 

В общем, какой сценарий будущего не возьми — везде нас поджидает коварный апокалипсис. В условиях столь безрадостных перспектив, человечеству ничего не остается, кроме как строить огромные космические челноки и переселяться на другие планеты.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости вода

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