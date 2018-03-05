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Под землей действительно находится преисподняя, заявили ученые

Понедельник, 05 Марта 2018 09:15
Под землей действительно находится преисподняя, заявили ученые Фото из открытых источников

Православные и католики, а также представители других конфессий, уверены, что где-то глубоко под землей находится ад, в котором коротают свою вечность разнообразные грешники и богохульники. В аду, согласно многочисленным его описаниям, очень жарко, пахнет серой, и вообще. Думаете, что преисподняя — это сказки, а на самом деле ничего подобного не существует? А вот ученые-геологи с вами поспорят.

 

Земные недра, с точки зрения науки, действительно довольно-таки в значительной степени напоминают тот самый мифический ад из религиозных писаний. И для того, чтобы попасть в это пекло, не нужно даже умирать.

 

"Преисподняя ближе, чем принято полагать. Толщина земной коры — параметр, который варьируется в большом диапазоне, поэтому в некоторых местах до ада буквально рукой подать. В частности — на океанском дне, где достаточно, что называется, копнуть, чтобы докопаться до той самой адской серы", — цитирует авторитетных ученых информационный ресурс ToDay News Ufa.

 

В общем, если будете плохо себя вести, то по вашу душу придут злые геологи и уведут вас в локацию с тонкой земной корой, где вы будете нюхать серу и "наслаждаться" прочими прелестями ада. Вот так-то.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Земля

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