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Многозадачность делает нас менее умными и эффективными, заявили британские ученые. Как показало исследование Лондонского Университета, многозадачность не всегда приносит пользу.

На женщин она влияет не всегда негативно, а вот у мужчин может снижать IQ на десять пунктов (не всегда). Многозадачность может не оказывать негативное влияние на внимание, и может быть полезна при правильном применении.

Многозадачность почти всегда плохо отражается на сложных задачах, а некоторые действия, такие как вождение автомобиля, никакое количество практики не позволит сделать безопасными. Но многозадачность не так плоха, потому что наш мозг меняется обучением и практикой управления внимания.

Эта способность тесно связана с рабочей памятью и интеллектом. Иными словами, наша способность удерживать и использовать информацию в течение коротких периодов времени влияет на почти все, что мы делаем. От этого зависит, насколько эффективно человек действует при многозадачности.

Несколько источников информации воспринимаются хуже, потому что теряется способность переключать наше внимание, когда нужно. Иногда нам нужно делать несколько вещей сразу, и здесь практика может помочь стать эффективнее, однако если это вызывает перегрузку, то качество пострадает.