Российский коллайдер NICA достроят к 2021 году

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Российский коллайдер NICA еще не достроен, однако эксперименты по научной программе, которая была разработана специально для него, уже начались — сообщает портал N+1, по данным которого, ускоритель NICA будет готов к 2021 году.

"Эксперименты по программе коллайдера тяжелых ионов NICA осуществляются на ускорителе Нуклотрон. Здесь мы сталкиваем ядра водорода и углерода и смотрим, что вообще при этом происходит. А происходит, как необходимо отметить, самое разное", — говорит Владимир Кекелидзе, глава проекта NICA.

Коллайдер NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility) создается специалистами Объединенного института ядерных исследований, расположенного в Дубне. Этот ускоритель частиц, как отмечают компетентные эксперты, будет поистине уникальным. Хотя бы потому, что с его помощью будут изучать кварк-глюонную плазму.

"Речь идет о довольно экстремальном состоянии вещества, при котором кварки и глюоны, из которых образованы протоны и нейтроны, высвобождаются и демонстрируют удивительные свойства. Предполагается, что в первые мгновения после Большого взрыва мир состоял в основном из кварк-глюонной плазмы", — рассказывают ученые.