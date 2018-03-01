Культурные различия влияют на обнаружение запаха

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Запах кофе может будить нас по утрам, а аромат цветущей сирени весной казаться божественным. Но люди не пользуются обонянием так, как другие млекопитающие, и это способствовало возникновению репутации более худших распознавателей запахов, по сравнению с животными.

Но оказывается, у человека обоняние лучше, чем мы думаем. И есть еще одна особенность, заключающаяся в том, что культурные различия влияют на распознавание запахов, утверждается в статье ученого из Колорадского Университета.

В ходе сравнения выяснилось, что эта способность лучше у тех, кому она нужна больше, а культурная среда имеет большое влияние. В то время как генетика этих культурных различий и остается неизвестной, однозначно ясно, что образ жизни, питание и остальные нюансы являются важнейшими факторами, определяющими способность распознавать запахи.

Кроме того, люди используют обоняние в гораздо большей степени, чем обычно предполагается. Это влияет не только на, как мы воспринимаем пищу, но и на восприятие нашего окружения. Например, запах тела может рассказать нам, в каком состоянии находится человек, тревожен или агрессивен, а также сделать вывод о том, что он болен, или наоборот, здоров.

Тем не менее, до сих пор нет адекватной шкалы запахов, по которой можно судить о разнообразии. Когда дело доходит до звукового или цветового восприятия, в этом плане мы можем ориентироваться на классификации. Но где на числовой оси поместить химические коктейли, ответственные за аромат бананов, крови, свежескошенной травы?