Ученые рассказали, почему людям не безразличны комментарии незнакомых людей в соцсети

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Новое исследование израильских ученых опровергло общепринятое мнение о том, что в онлайн-троллинге виновата анонимность, а также объяснили, почему людям небезразличны комментарии незнакомых людей в соцсети.

Цифровая эра. Время соцсетей и комментариев, оставленных в них. Из-за них грубость стала нашей новой нормой. Казалось бы, можно уже не обращать на это внимание, однако люди по-прежнему реагируют. Почему это происходит?

Принято считать, что онлайн-грубость и троллинг обусловлены анонимностью, но последнее исследование выявило, что на самом деле это происходит из-за недостатка зрительного контакта, который позволяет людям быть особенно грубыми в онлайн-общении, считают ученые.

Результаты исследования Хайфского университета говорят, что из трех независимых переменных отсутствие зрительного контакта было основным фактором негативного влияния. Но почему эти комментарии так сильно влияют на нас? Почему мы воспринимаем это так лично, когда этот троллинг говорит об их психическом здоровье, а не о нас?

По мнению авторов исследования, люди ценят дипломатию, уважение, внимание, поэтому их отсутствие оказывает такое психологическое влияние, задевая нас. Грубость является нейротоксином, ядом, отрицательно влияющим на нашу нервную систему. Он влияет на то, как мы думаем, действуем, чувствуем. Раньше это были просто личные взаимодействия, но теперь, из-за соцсетей таких сценариев очень много.