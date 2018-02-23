Российский космонавт Шкаплеров показал «астероидное» озеро‍

Уникальное кольцевое озеро, существующее в Канаде вокруг скалы Маникуаган, образовалось в кратере, который возник на месте падения крупного астероида двести четырнадцать миллионов лет назад.
Убедиться в астероидном происхождении канадского озера можно при помощи сделанной из космоса фотографии, которую опубликовал на своей странице в микроблогинговом сервисе Twitter российский астронавт Антон Шкаплеров, в данный момент живущий на борту Международной космической станции.
"Расположенный на территории Северной Америки полуостров Лабрадор примечателен не только своими огромными лесными массивами, но и довольно интересным озером, затерянным в лесах. Озеро Маникуаган представляет собой кольцо воды, окружающее остров диаметром в семьдесят километров. Оно сформировалось в кратере, который появился здесь 214 млн лет назад, на месте астероидного удара", — пишет российский космонавт в "Твиттере".
Космонавт отмечает, что столь эффектный кадр ему удалось сделать не только благодаря длиннофокусному объективу, но и потому, что МКС сейчас находится на довольно низкой орбите — станцию отделяют от Земли всего 408 километров.
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