Пятница 23 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Российский космонавт Шкаплеров показал «астероидное» озеро‍

Российский космонавт Шкаплеров показал «астероидное» озеро‍

Пятница, 23 Февраля 2018 13:27
Российский космонавт Шкаплеров показал «астероидное» озеро‍ Фото из открытых источников

Уникальное кольцевое озеро, существующее в Канаде вокруг скалы Маникуаган, образовалось в кратере, который возник на месте падения крупного астероида двести четырнадцать миллионов лет назад.

 

Убедиться в астероидном происхождении канадского озера можно при помощи сделанной из космоса фотографии, которую опубликовал на своей странице в микроблогинговом сервисе Twitter российский астронавт Антон Шкаплеров, в данный момент живущий на борту Международной космической станции.

 

"Расположенный на территории Северной Америки полуостров Лабрадор примечателен не только своими огромными лесными массивами, но и довольно интересным озером, затерянным в лесах. Озеро Маникуаган представляет собой кольцо воды, окружающее остров диаметром в семьдесят километров. Оно сформировалось в кратере, который появился здесь 214 млн лет назад, на месте астероидного удара", — пишет российский космонавт в "Твиттере".

 

Космонавт отмечает, что столь эффектный кадр ему удалось сделать не только благодаря длиннофокусному объективу, но и потому, что МКС сейчас находится на довольно низкой орбите — станцию отделяют от Земли всего 408 километров.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости озеро

Главное за сутки
Алина Загитова принесла России первое золото Олимпиады Алина Загитова принесла России первое золото Олимпиады 15-летняя российская фигуристка Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой Игр в Пхенчхане в женском одиночном катании. 15-летняя спортсменка откатала произвольную программу без ошибок, получив в сумме 239,57 балла. Серебряную медаль завоевала…
США: Мы не исключаем удара по вооруженным силам Сирии США: Мы не исключаем удара по вооруженным силам Сирии В Вашингтоне не исключают применения военной силы против правительственных сил Сирии, заявила постпред США при ООН Никки Хейли, выступая в Институте политики Чикагского университета. "Военное решение не исключается в любой…
Валентин Фалин умер на 92-м году жизни Валентин Фалин умер на 92-м году жизни Выдающийся отечественный дипломат, журналист и ученый, лауреат Государственной премии СССР Валентин Фалин скончался на 92-м году жизни. "Валентина Фалина не стало в четверг", - сказал собеседник агентства ТАСС. Валентин Фалин…

Читайте также
Психологи рассказали, как распознать злоумышленника Психологи рассказали, как распознать злоумышленника Речь идет не о тех злоумышленниках, которые попадают в криминальные сводки, а о тех, которые окружают каждого и выглядят на первый взгляд вполне безобидно. Их «делишки» не всегда заметны, но…
Ученые обнаружили новый способ борьбы со старением организма‍ Ученые обнаружили новый способ борьбы со старением организма‍ Португальские исследователи опубликовали материал, посвященный новому способу борьбы со старением организма. Ознакомиться с научной работой можно в репозитории BioRxiv.org Способ борьбы с возрастными изменениями в организме, предложенный учеными из Португалии,…
Британские ученые назвали самый простой способ прожить долго Британские ученые назвали самый простой способ прожить долго Регулярно подвергая свой организм умеренным физнагрузкам на свежем воздухе, мужчины преклонного возраста в значительной степени уменьшают риск смерти. Такой вывод, сделанный учеными из Великобритании, был опубликован на страницах медицинского издания…
Земля вступила в новую геологическую эпоху в 1965 году, заявили ученые Земля вступила в новую геологическую эпоху в 1965 году, заявили ученые Современное человечество живет в условиях совершенно новой геологической эпохи, которую ученые неформально называют "антропоцен". Если вкратце, то антропоцен — это геоэпоха, в которой одним из самых главных факторов, определяющих развитие…
Фото
Гвианское плоскогорье: Загадочное и удивительное место Гвианское плоскогорье: Загадочное и удивительное место

Гвианское плоскогорье (или нагорье)(исп. Escudo de Guayana) расположено на севере Южной Америки, меж...

Видео

 

Airbus показала первый полет летающего такси

Опрос

Как вы согреваетесь во время морозов?

 

Анекдот дня

- Послушайте, Дживз, почему на Олимпиаде в Корее возник допинговый скандал с кёрлингистом Крушельницким?

- Нам пытаются доказать, что кёрлинг это спорт, сэр.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.