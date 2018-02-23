Жители древней Британии практически исчезли вскоре после строительства Стоунхенджа

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Жители древней Британии, построившие Стоунхендж, таинственным образом вымерли в течение нескольких последующих сотен лет, уступив место переселенцам из континентальной Европы. Такие выводы сделала группа из ста четырнадцати ученых из разных стран мира, образованная для того, чтобы наконец как следует разобраться в генетических корнях европейцев.

Масштабное исследование, о котором идет речь, позволило выяснить, как менялось население Британских островов с генетической точки зрения. Когда-то Британия была населена довольно немногочисленными племенами охотников и собирателей, которые на знали земледелия и в целом были весьма отсталыми.

Неудивительно, что когда в Британии появились жители континентальной Европы, принесшие с собой земледелие, аборигены быстро исчезли, не сумев встроится в новый уклад жизни. Новые жители Британии были смуглыми и темноволосыми людьми, которые, как выяснилось, очень напоминали жителей Пиренейского полуострова. Есть мнение, что они и были выходцами оттуда.

Именно эти люди построили знаменитый на весь мир Стоунхендж, однако потом произошло что-то странное.

"Люди, построившие Стоунхендж, были вытеснены переселенцами из центральных районов Европы, которые принадлежали к культуре колоколовидных кубков. Что конкретно произошло — неясно, но это необязательно было завоевание. Переселенцы, например, могли принести с собой болезни, к которым были восприимчивы жители Британии", — говорят ученые.