Гравитационные аномалии помогают искать нефть и золото

Интенсивность гравитационного воздействия, генерируемого тем или иным объектом, зависит, как все знают, от массы этого самого объекта. Чем о более массивном объекте идет речь, тем большую силу тяготения он создает. Считается, что наша планета, представляя собой довольно увесистый объект, притягивает к себе тела с одинаковой силой в любой своей точке, однако на самом деле это не так.
На Земле, как сообщает информационный ресурс ToDay News Ufa, есть гравитационные аномалии, то есть места, в которых ускорение свободного падения отличается от среднего для конкретной широты показателя довольно существенно. Под "довольно существенно" физики понимают разницу, например, в 0.05%, однако это весьма серьезное, как для гравитации, значение.
Люди, конечно, не ощущают такую разницу в тяготении Земли, зато ее отлично фиксируют приборы, тем самым позволяя находить гравитационные аномалии. Зачем? В этих аномалиях, как отмечают специалисты, есть большой коммерческий потенциал.
Аномалии, например, указывают на золото, нефть или другие ценные ресурсы, залегающие в конкретном районе планеты. Вот такая вот она — гравитация. Люди, как необходимо отметить, все еще толком не понимают, как именно работает сила тяготения.
На Земле еще встречаются совершенно фантастические места, где создается ощущение нахождения на друго...
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