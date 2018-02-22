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Исследование показало, что витамины не нужны

Среда, 21 Февраля 2018 18:56
Исследование показало, что витамины не нужны Фото из открытых источников

Новые данные свидетельствуют о том, что витамины часто не нужны. Как оказалось, большинство людей не получают преимуществ от витаминотерапии.

 

По всему миру люди тратят большие суммы в год на витамины и пищевые добавки в надежде на улучшение здоровья. К примеру, более половины американцев принимают как минимум один витамин в день. Но действительно ли витамины улучшают здоровье?

 

Ученые из Школы общественного здоровья при Гарвардском Университете проанализировали большое количество данных о витаминах и пищевых добавках, с целью сделать несколько общих рекомендаций о том, когда они полезны. Но оказалось, что большинство людей не получают пользы от приема витаминных добавок.

 

По словам авторов исследования, лучше получать полезные вещества из натуральных продуктов, потому что люди легче усваивают «живые» витамины минералы, и потребляют питательные вещества в правильных соотношениях. Фактически, исследования наглядно продемонстрировали, что положительные результаты в отношении здоровья тесно связаны со здоровым питанием и конкретными пищевыми продуктами, а не с искусственными добавками.

 

Согласно исследованиям, есть некоторые случаи, когда прием витаминов полезен и даже необходим именно в медикаментозном виде. К ним относится беременность, когда прием фолиевой кислоты на ранней стадии помогает предотвратить дефекты плода Также, как для матери, так и для плода, полезно железо и кальций.

 

Младенцы и дети, находящиеся на грудном вскармливании, должны принимать витамин D и железо. Но кроме этих данных нет убедительных доказательств того, что витамины помогают улучшить здоровье детей. В дополнение к этому существуют условия, препятствующие поглощению витаминов.

 

Мультивитамины не рекомендуются людям среднего и пожилого возраста, но есть случаи, когда они могут быть полезны. Более целесообразен дополнительный прием витамина B12. Витамин D и кальций могут помочь предотвратить потерю костной массы, но это также повышает риск возникновения камней в почках и сердечных заболеваний.

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Филингер Татьяна Опубликовано в Наука   Теги Новости витамины

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