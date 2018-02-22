Ученые определили ТОП-5 космических угроз для Земли‍

Космос — это не только бескрайнее пространство, полное перспектив и возможностей, но и угрозы, которые могут обрушиться из него на нашу планету. Ресурс ToDay News Ufa опубликовал материал, посвященный самым реальным космическим угрозам.
Это, например, астероиды. Челябинский метеорит наглядно показал, какая разрушительная мощь таится в этих непрошенных космических гостях. А ведь "Челябинск" был довольно маленьким и, в общем-то, безобидным. Что будет, если с Землей столкнется сколько-нибудь большой астероид — даже и представить себе страшно.
В данный момент ученые разрабатывают системы защиты Земли от астероидов, однако речь идет лишь о теоретических проектах, потому что огромные деньги, необходимые для их реализации, никто выделять не собирается.
Еще одна угроза — это созданный человечеством космический мусор. Его вокруг нашей планеты уже так много, что совсем скоро выведение очередного аппарата на орбиту превратится в нетривиальную задачу. Кроме того, особенно крупный мусор (китайские космические станции, например), вполне может вызвать значительные разрушения, если упадет на поверхность.
Не будем забывать и о космической пыли. Она, как недавно подсчитали ученые, выпадает на Землю десятками тонн в год, серьезно влияя на планетарный климат.
Из космоса, кстати, может принести не только пыль, но и чужеродную органику, которая вступит в конфликт с земной биосферой и спровоцирует масштабные бедствия.
Однако самой реальной угрозой остается жесткое космическое излучение (например, солнечное ультрафиолетовое), которое угрожает Земле все в большей степени из-за стремительно разрушающегося озонового слоя.
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