Ученые: Родителям нужно больше разговаривать с детьми

Языковые навыки детей совершенствуются наиболее эффективно, когда ребенок разговаривает со взрослым. Словарный запас ребенка тоже пополняется в первую очередь благодаря разговорам с родителями. Такие выводы сделали ученые из Соединенных Штатов Америки, порекомендовавшие мамам и папам не пренебрегать разговорами с малышом.
Сотрудники Массачусетского технологического института провели интересный эксперимент, в котором поучаствовало несколько детей. Ученые внимательно следили за словарным запасом и речевыми навыками подопытных детей, а те, в свою очередь, развивали и пополняли свою речь при помощи разговоров друг с другом и со взрослыми.
Выяснилось то, что и должно было выясниться — дети совершенствуют речь в первую очередь благодаря общению со взрослыми.
"Чем чаще вы разговариваете со своими детьми, тем более сложной и красивой становится их речь — это правило, которое нам удалось подтвердить экспериментально. Очевидно же, что если вы хотите научить своего ребенка грамотно разговаривать, то нужно для начала начать с ним разговаривать", — заключают исследователи.
В опыте участвовали дети 4-6 лет, однако ученые говорят, что их выводы справедливы и для детей до 4 лет.
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