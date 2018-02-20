Учёные узнали, когда на планете появились первые растения

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Растения появились за пределами океанов примерно пятьсот миллионов лет назад — уверены британские палеонтологи, осуществившие масштабное исследование для того, чтобы выяснить это. Материал, посвященный растениям, которые покрывали древнюю Землю, был опубликован в издании PNAS.

"Трудно переоценить значение, которое имели растения для климата и облика Земли в целом. Растения способствовали эрозии почвы и горных пород, а также в значительной степени повысили содержание парниковых газов в воздухе. Это повлияло на климат самым серьезным образом. Но когда конкретно растения появились на суше — мы толком не знали до самого последнего времени", — рассказывает один из ведущих авторов научной работы, сотрудник Бристольского университета Дженнифер Моррис.

Еще недавно считалось, что первые сухопутные растения появились где-то четыреста миллионов лет назад, однако обнаружившиеся фрагменты грибов, которым как минимум четыре с половиной сотни миллионов лет, опровергли эту версию. Грибы не являются растениями, однако они не могли существовать сами по себе, без растений.

Изучив огромное количество окаменелостей и проанализировав данные, добытые при помощи раскопок, ученые из Великобритании пришли к выводу, что растения появились на сто миллионов лет раньше, чем предполагалось.