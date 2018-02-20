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Почему людям необходимо разделять свои эмоции с другими? Потому что жизнь кажется лучше, когда мы вместе, утверждают ученые. Исследование показало, что ежедневный опыт действительно приятней, если его есть с кем разделить.

Почему мы предпочитаем смотреть фильмы в компании друзей? Почему идем на стадионы и концертные залы, где сидим плечом к плечу с незнакомцами? Почему закат кажется таким возвышенным, если этот момент делится с кем-то, пусть даже вы не разговариваете?

Исследование проводили психологи Йельского университета. Ученые задались целью выяснить, влияет ли обмен опытом с другими людьми на то, как люди воспринимают какие-либо явления жизни. В исследовании участники оценивали шоколад при дегустации как более вкусный и ароматный, когда другой человек, которого они не знали, тоже ел такой же шоколад одновременно с ними. При этом они не общались друг с другом.

Ученые пришли к выводу, что обмен опытом с другим человеком, даже при отсутствии общения, делает опыт более насыщенным. И приятные, и неприятные переживания становятся несколько иными. Даже когда люди думают о совместном опыте, то, что обычно им приходит на ум, это быть рядом с другими, с друзьями, семьей.

Люди не до конца осознают, насколько сильно влияют на них окружающие, даже те, которых мы не знаем. Авторы исследования предположили, что это усиление может быть вызвано повышенным вниманием к стимулу, когда другие также сосредоточены на том же, на чем и вы. Возможно, так действует эмпатия, через воображаемые переживания других.

Авторы исследования также считают, что мы воспринимаем мир не только через наши глаза (и вкусовые рецепторы), но и через аддитивную линзу окружающих, что означает что-то вроде «увидеть мир глазами другого человека». Когда вы и ваш друг испытываете что-то вместе, его опыт добавляет что-то к вашему. Люди устроены так, что автоматически воображают или имитируют то, как другие видят, слышат, обоняют и чувствуют что-то, и эти фантазии или симуляции тоже влияют на восприятие.