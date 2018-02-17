Инопланетяне – генетически однополые существа, уверен эксперт

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Наша планета наверняка не является единственной обитаемой во Вселенной, однако внеземная жизнь все еще не обнаружена человечеством, так как технологический уровень этого самого человечества на самом деле является весьма примитивным.

Но не будем о грустном. Поговорим лучше о веселом — например, о том, какими могут быть гипотетические инопланетяне.

Большие ползающие кубы, покрытые пятнистой шерстью? Ритмично шевелящаяся биомасса или облако из биогаза? Разумная система растений? Черви, общающиеся узорами, которые они образуют своими телами? Инопланетяне могут быть какими угодно, потому что условия на разных планетах могут разниться в очень широких пределах.

Эксперты сайта ToDay News Ufa, тем временем, предполагают, что инопланетные существа непременно должны быть однополыми. Либо способными менять пол.

"Представьте себе планету-океан, в котором кишмя кишат огромные однополые рыбы. Которые, соответственно, на то и рыбы, чтобы размножаться не так, как люди. А если учесть обстоятельство в виде другой планеты, на которой происходит дело, то происходить там и вовсе может всякое", — загадочно пишут эксперты в области гипотетических форм жизни.