Астрономы не могут искать инопланетян из-за майнеров

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Астрономы из Соединенных Штатов Америки, задействованные в проекте по поиску внеземного разума, столкнулись с довольно неожиданной проблемой — игровые видеокарты, необходимые ученым для работы, раскупили майнеры криптовалют.

Зачем ученым видеокарты? Ну, а зачем они майнерам? Очевидно, что мощные игровые видеокарты позволяют производить сложные вычисления, поэтому их можно использовать и для майнинга, и для поиска инопланетян, и для какого-нибудь секвенирования белковых соединений.

Но вернемся к инопланетянам. Их поиском, если что, занимаются сотрудники исследовательского центра "Поиск внеземного разума", который существует при Калифорнийском университете. Ученые, в частности, обрабатывают массивные объемы данных, которые поступают с телескопов, а затем ищут в полученной информации какие-то интересные фрагменты.

Но это в теории. А на практике — астрономы не могут обрабатывать данные, так как у них нет требуемого им количества видеокарт.

"Мы хотели приобрести примерно сотню мощных 3D-ускорителей, но столкнулись с их тотальным отсутствием в магазинах — все видеокарты раскупили чертовы майнеры", — жалуются ученые. Ранее, кстати, ровно на ту же проблему сетовали геймеры, для которых, в общем-то, те самые видеокарты и производятся.