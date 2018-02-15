Астрономы не могут искать инопланетян из-за майнеров

Астрономы из Соединенных Штатов Америки, задействованные в проекте по поиску внеземного разума, столкнулись с довольно неожиданной проблемой — игровые видеокарты, необходимые ученым для работы, раскупили майнеры криптовалют.
Зачем ученым видеокарты? Ну, а зачем они майнерам? Очевидно, что мощные игровые видеокарты позволяют производить сложные вычисления, поэтому их можно использовать и для майнинга, и для поиска инопланетян, и для какого-нибудь секвенирования белковых соединений.
Но вернемся к инопланетянам. Их поиском, если что, занимаются сотрудники исследовательского центра "Поиск внеземного разума", который существует при Калифорнийском университете. Ученые, в частности, обрабатывают массивные объемы данных, которые поступают с телескопов, а затем ищут в полученной информации какие-то интересные фрагменты.
Но это в теории. А на практике — астрономы не могут обрабатывать данные, так как у них нет требуемого им количества видеокарт.
"Мы хотели приобрести примерно сотню мощных 3D-ускорителей, но столкнулись с их тотальным отсутствием в магазинах — все видеокарты раскупили чертовы майнеры", — жалуются ученые. Ранее, кстати, ровно на ту же проблему сетовали геймеры, для которых, в общем-то, те самые видеокарты и производятся.
Планета Земля имеет необычайно разнообразный ландшафт. Один из таких элементов – это горы, которые п...
Метрополитен Петербурга выпустил видео ко Дню всех влюбленных
В детстве, когда я слушал радио «Маяк», то думал: как они там в Петропавловске –Камчатском живут, если у них все время полночь
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.