Психологи раскрыли секрет поведения подростков

Найдено новое объяснение подростковой импульсивности. Подростковый возраст характеризуется как созреванием структуры мозга, так и повышенным риском отрицательных последствий поведения, связанного с импульсивным принятием решений.
Одним из важных показателей импульсивного выбора является тенденция предпочитать меньшие вознаграждения, доступные в ближайшее время, чем более крупные отсроченные награды.
В новом исследовании Пенсильванского Университета сообщается, что молодежь с более тонкой корой в отдельных областях мозга более импульсивна во время принятия решений по отношению к сопоставимым по возрасту сверстникам с более толстой корой.
Это исследование подтверждает предыдущие исследования, касающиеся взрослых, которые выявили, что меньшая толщина коры связана с предпочтением меньших, мгновенных вознаграждений вместо более крупных, отсроченных. Такое явление получило название – «дисконтирование с задержкой» – склонность к уменьшению ценности вознаграждения в зависимости от того, сколько на него требуется времени.
В этом исследовании разная степень дисконтирования задержек измерялась путем предоставления участникам гипотетического выбора между немедленным получением небольшой суммы денег и более крупной суммы через шесть месяцев. Те, кто предпочитал второй вариант, считались менее импульсивными.
Ученые проанализировали полученные поведенческие и нейровизуальные результаты. Их цель также заключалась в том, чтобы определить, наблюдается ли корреляционная зависимость между величинами корковой толщины и импульсивностью в период развития мозга.
Авторы исследования отмечают, что наиболее сильная связь между импульсивным выбором и структурой мозга наблюдалась в зонах мозга, вовлеченных в принятие решений на основе стоимости (вентромедиальной префронтальной и орбитофронтальной коре). Такие нейроанатомические маркеры могут помочь в разработке персонализированных вмешательств, направленных на снижение риска, вызванного импульсивностью в подростковом возрасте.
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