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12 миллиардов лет назад Млечный Путь взорвался и воскрес - ученые

Вторник, 13 Февраля 2018 14:14
12 миллиардов лет назад Млечный Путь взорвался и воскрес - ученые Фото из открытых источников

Колоссальные расстояния, отделяющие объекты в космосе друг от друга, являются причиной неторопливости, с которой протекают космические процессы — пишет информационный портал ToDay News Ufa.

 

По данным которого, даже такие, казалось бы, стремительные явления, как взрывы галактик, тоже осуществляются крайне медленно.

 

"Прямо сейчас мы можем наблюдать за взрывом радиогалактики NGC 1068, расположенной в созвездии Кита. Она, если что, еще в самом начале взрыва — то есть большая часть галактического излучения по-прежнему сконцентрирована в центре звездного скопления. А вот если взглянуть на галактику NGC 4486, расположенную в созвездии Девы, то мы увидим, как она выбрасывает в межгалактическое пространство струю раскаленной плазмы — это свидетельство того факта, что галактика взрывается уже весьма и весьма активно. Есть еще NGC 5128 — у нее взрыв зашел так далеко, что распространился по четырем отдельным областям", — рассказывают ученые-астрономы.

 

Но при чем здесь Млечный Путь? При том, что около двенадцати миллиардов лет назад, как предполагают специалисты, наша галактика тоже взорвалась. Но это пошло ей только на пользу.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Млечный путь

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